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Yerleşim yerleri tahliye edildi! İsrail'den uluslararası yardım talebi

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasında yangınlar sebebiyle 5 yerleşim yeri tahliye edildi. Hükümet yangınla mücadele için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Yerleşim yerleri tahliye edildi! İsrail'den uluslararası yardım talebi

İsrail İtfaiye Teşkilatı, Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildiğini duyurdu.

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ULUSLARARASI YARDIM TALEBİNDE BULUNULDU

İsrail yönetiminin, yangınlara müdahale için aralarında Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin olduğu 6 ülkeden uluslararası yardım talebinde bulunduğu ve yangın söndürme uçaklarının gelişi için hazırlık yapıldığı bildirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İç Cephe Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve ordu birliklerine, yangınla mücadele için polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli her konuda yardımcı olmalarını emrettiği belirtildi. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki şiddetli rüzgarla büyüyen yangınlar nedeniyle iki şehir arasındaki bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın İsrail
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