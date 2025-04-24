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Yerli erken uyarı sistemi 6.2'lik depremi 9 saniye önce uyarmış! Uzman isim çalışma sistemini anlattı

İstanbul Silivri'de dün öğlen saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası vatandaşlar büyük panik yaşadı. Ardından gelen artçılarda da İstanbullular büyük korku yaşarken depremi önceden haber veren uygulamalara rağbet gitgide artmaya başladı. OFSİS Deprem erken uyarı sistemi cihazı da dünkü depremi 9 saniye öncesinden uyardı. Uzman isim sistemin çalışma prensibini teker teker anlattı.

Yerli erken uyarı sistemi 6.2'lik depremi 9 saniye önce uyarmış! Uzman isim çalışma sistemini anlattı

Dün İstanbul 13 saniye boyunca kabusu yaşadı. Meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem tüm İstanbulluları sokağa döktü. Büyük panik yaşayan vatandaşlar mobil uygulamalardan gelen erken uyarı bildirimlerini araştırmaya başladı. Zira dünkü depremi belirli saniyelerde erken bildiren mobil uygulamaların olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından belirtilmişti.

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KAHRAMANMARAŞ'I DA BİLMİŞTİ

Yerli ve milli imkanlarla Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül (45) tarafından geliştirilen OFİSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi cihazı ise buna çözüm sunuyor. Sistem, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta gelen 7.7 büyüklüğündeki depremi Adana’da bulunan bir fabrikaya 82 saniye öncesinden bildirerek faciayı önledi. Ayrıca dün İstanbul’da meydan gelen 6.2 büyüklüğündeki depremi de 9 saniye öncesinden bildi.

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PEKİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Depremlerde cihazın devreye girip öncesinden hem sesli ikaz hem de binada tüm emniyet tedbirlerini aldığını vurgulayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül, "Cihazlarımız algıladıkları verileri internet ağı üzerinden merkezi bir sunucuya gönderir. Bu veriler analiz edilerek, cihazların bağlı olduğu binalara aktarılır. Cihazlar, kullanıcı tarafından belirlenen şiddet eşiğine göre çalışmaktadır. Örneğin, 5 şiddetine ayarlanmış bir cihaz, 5 ve üzerindeki depremleri algıladığında otomatik olarak devreye girerek binanın doğal gazını keser, elektrik akımını devre dışı bırakır, asansörü en yakın kata çekerek çalışmasını durdurur. Aynı zamanda sesli ikaz verir ve cep telefonuna uyarı mesajı gönderir" sözlerini söyledi.

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9 SANİYE ÖNCE UYARMIŞ

OFSİS Deprem Erken Uyarı Sistemi cihazının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teknolojik Ürün Belgesi’ne sahip tek deprem erken uyarı sistemi olduğunu belirten Yurdagül, "Kahramanmaraş depremi sırasında Adana’da bulunan bir fabrikada sistemimiz 82 saniye öncesinden uyarı vererek gerekli önlemlerin alınmasını sağladı. Aynı bölgede bulunan diğer fabrikalarda yangın ve patlama yaşanırken, sistemimizin kurulu olduğu tesiste hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. İstanbul’daki son depremde ise fay hattının çok yakın olması nedeniyle cihaz, 9 saniye öncesinden uyarı verdi. Erken uyarı süreleri fay hattının merkeze olan uzaklığına ve kırılma hızına göre değişiklik gösterir. Örneğin, 100 kilometre uzaktaki bir fay hattı 5 km hızla kırıldığında yaklaşık 20 saniye önceden uyarı vermek mümkün" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul
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