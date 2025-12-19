HABER

'Yerli Penguenler' eksi 17 derecede! Burası Antarktika değil, Kars

İçerik devam ediyor

Kars’ta etkisini artıran dondurucu soğuklar, ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Buz tutan göl yüzeyinde paytak adımlarla yürüyen ve ilk bakışta penguenleri andıran Sakarmekeler, siyah tüyleri ve beyaz gagalarıyla izleyenleri adeta Antarktika’ya götürdü. Vatandaşların 'Kars penguenleri' adını verdiği bu sevimli kuşlar, zorlu kış şartlarına rağmen doğadaki yaşam mücadelesini sürdürdü.

Kars’ta dondurucu soğuklar etkisini artırırken, objektiflere yansıyan ve belgeselleri aratmayan görüntüler izleyenleri kısa süreliğine kutuplara götürüyor.

Yerli Penguenler eksi 17 derecede! Burası Antarktika değil, Kars 1

"PENGUEN DEĞİL, BİZİM SAKARMEKE"

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derecelere kadar düştüğü kentte, buz tutan göl yüzeyinde paytak adımlarla yürüyen Sakarmekeler, siyah tüyleri ve beyaz gagalarıyla tam bir penguen illüzyonu oluşturuyor.

Yerli Penguenler eksi 17 derecede! Burası Antarktika değil, Kars 2

Vatandaşların "Kars pengueni" yakıştırması yaptığı bu sevimli kuşlar, kışın zorlu şartlarına rağmen bölgeyi terk etmiyor.

Yerli Penguenler eksi 17 derecede! Burası Antarktika değil, Kars 3

"DOĞAL YAŞAMIN İNADI"

Kars’ın sert ayazında suyun donmadığı küçük alanlarda toplanan Sakarmekeler, buzun üzerinde düşe kalka yürüyerek daha derin ve buz tutmayan yerlere gitmeye çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

Yerli Penguenler eksi 17 derecede! Burası Antarktika değil, Kars 4

Sakarmekeler’in kendi ekseni etrafında sürekli dönmeleri ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Yerli Penguenler eksi 17 derecede! Burası Antarktika değil, Kars 5

Sakarmekelerin bir süre buzla imtihanı daha sonra derin sularda son buldu.

Yerli Penguenler eksi 17 derecede! Burası Antarktika değil, Kars 6

Kars’ta soğuk havada buz tutmaya başlayan gölde yaşam mücadelesi veren Sakarmekeler, daha sonra gözlerden kayboldu.

Yerli Penguenler eksi 17 derecede! Burası Antarktika değil, Kars 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

