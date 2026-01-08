HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Yeşil çay ve siyah çay farklı bitkiler midir? Aralarındaki fark nedir?

Bitki çayı ifadesi siyah çay hariç genelde diğer farklı aromalı çaylar için kullanılır. Ancak aslında siyah çay da bir bitkidir. Farklı demleme teknikleri bulunan siyah çay gibi yeşil çay da oldukça popüler hale gelmiş ve çok tüketilen çay türlerinden biri olmayı başarmıştır.

Yeşil çay ve siyah çay farklı bitkiler midir? Aralarındaki fark nedir?
Ferhan Petek

Birçok sevdalısı olan siyah çay, özünde camellia sinensis isimli bitkinin yapraklarından elde edilen bir çay türüdür. Fermantasyon tekniği ile hazırlanan siyah çay kendine özgün koyu bir renge ve yoğun bir aromaya sahiptir. Yeşil çay da oldukça popüler ve en az siyah çay kadar sevilip tüketilen bir çay türüdür. Bu çay türü de siyah çay gibi camellia sinensis adı verilen bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Ancak iki çay türü aynı değildir. Aralarında çeşitli farklar bulunur.

Yeşil çay ve siyah çay farklı bitkiler midir? Aralarındaki fark nedir?

Siyah çay ve yeşil çay aynı bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Ancak üretim süreçlerinde bazı farklar bulunur. Örnek olarak siyah çay elde edebilmek için yapraklar yavaş yavaş kurutulmaktadır. Yeşil çay elde etmek için ise bitkinin yaprakları toplanır toplanmaz kavrulur ve hızlı bir şekilde kurutulur. Aynı bitkiden elde edilen oolong çayı ve siyah çay kurutulurken oksijen ile tepkimeye girilmesi söz konusudur. Ancak yeşil çayın oksijen ile tepkimeye girmesine engel olunur.

Tiryakileri olan siyah çayın yaprakları geçtiği fermantasyon işlemi sonucunda hücre öz suyunda bulunan kimyasal maddelerin oksidasyon geçirmesi nedeni ile değişikliğe uğramaktadır. Yeşil çay ve siyah çay en net örnek ile çift yumurta ikizleri gibidir. Birbirlerinden farklı bitkiler olmamasına rağmen farklı çay türleridirler.

Yeşil çay üretilirken bitkinin yapraklarının geçirdiği işlem siyah çayın gördüğü işlemlerden ve süreçlerden farklıdır. Oksijen ile tepkimeye giren siyah çaya karşılık yeşil çayın oksijen ile tepkimesi yoktur.

Ancak aynı bitkiden üretilen bu iki çayın da insan sağlığına birçok faydası olduğu kabul edilmektedir. Siyah çay yeşil çaya göre daha fazla kafein oranına sahiptir. Siyah çayda 60 miligram ile 90 miligram arasında kafein vardır. Ancak bir büyük bardak ya da fincan yeşil çayda 35 miligram ile 70 miligram arasında kafein yer almaktadır.

İki çay türü de içerdikleri antioksidan sayesinde insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Ancak yeşil çayın siyah çaydan çok daha sağlıklı olduğu bilinmektedir. Özellikle kanser hastalığına karşı vücudu ve hücreleri koruma konusunda yeşil çayın daha güçlü olduğu kabul edilmektedir.

Ancak uzmanlar bu konudaki görüşler ile ilgili ikiye ayrılabilmektedirler. Bazı uzmanlar siyah çayın daha yararlı olduğunu savunurken bazı uzmanlar ise yeşil çayın insan sağlığı açısından çok daha fazla yararı olduğunu ifade etmektedir. Yine de iki çay türü de çok fazla tüketilmemelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 ton tütünün ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı3 ton tütünün ele geçirildiği kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Karaya vuran ve batan teknelerde büyük hasar meydana geldiKaraya vuran ve batan teknelerde büyük hasar meydana geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.