Birçok sevdalısı olan siyah çay, özünde camellia sinensis isimli bitkinin yapraklarından elde edilen bir çay türüdür. Fermantasyon tekniği ile hazırlanan siyah çay kendine özgün koyu bir renge ve yoğun bir aromaya sahiptir. Yeşil çay da oldukça popüler ve en az siyah çay kadar sevilip tüketilen bir çay türüdür. Bu çay türü de siyah çay gibi camellia sinensis adı verilen bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Ancak iki çay türü aynı değildir. Aralarında çeşitli farklar bulunur.

Yeşil çay ve siyah çay farklı bitkiler midir? Aralarındaki fark nedir?

Siyah çay ve yeşil çay aynı bitkinin yapraklarından elde edilmektedir. Ancak üretim süreçlerinde bazı farklar bulunur. Örnek olarak siyah çay elde edebilmek için yapraklar yavaş yavaş kurutulmaktadır. Yeşil çay elde etmek için ise bitkinin yaprakları toplanır toplanmaz kavrulur ve hızlı bir şekilde kurutulur. Aynı bitkiden elde edilen oolong çayı ve siyah çay kurutulurken oksijen ile tepkimeye girilmesi söz konusudur. Ancak yeşil çayın oksijen ile tepkimeye girmesine engel olunur.

Tiryakileri olan siyah çayın yaprakları geçtiği fermantasyon işlemi sonucunda hücre öz suyunda bulunan kimyasal maddelerin oksidasyon geçirmesi nedeni ile değişikliğe uğramaktadır. Yeşil çay ve siyah çay en net örnek ile çift yumurta ikizleri gibidir. Birbirlerinden farklı bitkiler olmamasına rağmen farklı çay türleridirler.

Yeşil çay üretilirken bitkinin yapraklarının geçirdiği işlem siyah çayın gördüğü işlemlerden ve süreçlerden farklıdır. Oksijen ile tepkimeye giren siyah çaya karşılık yeşil çayın oksijen ile tepkimesi yoktur.

Ancak aynı bitkiden üretilen bu iki çayın da insan sağlığına birçok faydası olduğu kabul edilmektedir. Siyah çay yeşil çaya göre daha fazla kafein oranına sahiptir. Siyah çayda 60 miligram ile 90 miligram arasında kafein vardır. Ancak bir büyük bardak ya da fincan yeşil çayda 35 miligram ile 70 miligram arasında kafein yer almaktadır.

İki çay türü de içerdikleri antioksidan sayesinde insan sağlığına birçok fayda sağlamaktadır. Ancak yeşil çayın siyah çaydan çok daha sağlıklı olduğu bilinmektedir. Özellikle kanser hastalığına karşı vücudu ve hücreleri koruma konusunda yeşil çayın daha güçlü olduğu kabul edilmektedir.

Ancak uzmanlar bu konudaki görüşler ile ilgili ikiye ayrılabilmektedirler. Bazı uzmanlar siyah çayın daha yararlı olduğunu savunurken bazı uzmanlar ise yeşil çayın insan sağlığı açısından çok daha fazla yararı olduğunu ifade etmektedir. Yine de iki çay türü de çok fazla tüketilmemelidir.