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Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir? Yeşil mercimek neye iyi gelir? Yeşil mercimek faydaları ve zararları

Mercimek, besin değeri son derece yüksek olan yiyeceklerden biridir. Türlü tariflerin içine girebilen mercimeğin insan sağlığına yararlı olduğu bilinen birçok bileşeni bulunmaktadır. Çok eski zamanlarda keşfedilerek günümüzde de tüketilen mercimek, farklı renklerinin her biri ile genel insan sağlığını destekleyici özelliğe sahiptir.

Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir? Yeşil mercimek neye iyi gelir? Yeşil mercimek faydaları ve zararları
Ferhan Petek

1 çay bardağı yeşil mercimek haşlanmış olarak yaklaşık 140 kaloriye, 5 miligram sodyuma, 23 gram karbonhidrata, vücudun günlük olarak gereksinim duyduğu demir, folat ve kalsiyuma sahiptir. Yenilenebilir tohumlar olan ve baklagiller familyasından gelen mercimek birden fazla çeşide sahiptir. Farklı renklerde olan her bir mercimek türü başka bir konuda insan sağlığına fayda sağlar.
Kahverengi mercimek, en kolay satın alınabilen en ekonomik olan mercimek türüdür. Yemeklerden çorbalara hatta salatalara dahi konulabilir.

Çoğu kişi siyah fasulye yerine kahverengi mercimek tercih eder. En yaygın mercimek türlerinden biri de birçok tarifte yer alabildiği için kırmızı mercimektir. Özellikle Hint mutfağında yeri büyüktür. Çok hızlı piştiği ve çorbalarda, yemeklerde, çeşitli gün tariflerinde de yer aldığı için Türk mutfağı için de son derece önemlidir.

Yeşil mercimeğin içinde hangi vitaminler var?

Son derece zengin bir besin olan yeşil mercimek içeriğinde birçok vitamin ve mineral barındırmaktadır. Kalp sağılığından kilo vermeye kadar birçok farklı konuda insan sağlığına yararı olması ile tanınan yeşil mercimek glütensiz olduğu için çölyak hastaları tarafından da tüketilebilmektedir.

Kronik hastalıklara karşı da insan sağlığını koruyan ve güçlendiren yeşil mercimek içeriğinde şu bileşenleri barındırır:

  • Lektinler
  • Polifenol
  • Demir
  • Magnezyum
  • Çinko
  • Potasyum
  • Yeşil mercimek vitaminleri B grubu vitaminleri içerir.
  • Fosfat
  • Lif
  • Bakır
  • Protein

Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir? Yeşil mercimek neye iyi gelir?

Yeşil mercimeğin hem yemeği hem çorbası hem de saltası yapılabilmektedir. Yeni dönem tariflerinde köfte yerine de yeşil mercimek yapılmaktadır. İçerdiği besin değerleri sayesinde hem doyurucudur hem de lezzeti ile çok sevilen ve tüketilen bir besindir. Ayrıca insan sağlığı için de çok faydası vardır.

Yeşil mercimek faydaları şu şekildedir:

  • Genel sağlığı destekler.
  • Diyabet riskini azaltır.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Kan şekerini dengeleyici özelliği vardır.
  • Enerji verir.
  • Kilo kontrolüne yardımcı olur.
  • Kalp sağlığını koruyucudur.
  • Demir ve magnezyum gibi çeşitli mineral ihtiyaçlarını giderir.
  • Yorgunluğu azaltır.
  • Uzun süre tok tutar.
  • İltihabı azaltır.
  • Kan basıncını düşürür.
  • Tansiyonu dengede tutar.
  • Kırmızı kan hücresi oluşumuna destek olur.
  • B grubu vitaminler barındırır.

  • Kötü kolesterol seviyesini düşürücü etkisi vardır.

    Yeşil mercimek zararları da olabilecek besinlerden biridir. Bazı yan etkileri de görülebilen yeşil mercimeğin etkisi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Özellikle alerjisi olan kişilerin çok dikkatli tüketmesi gerekir. Aksi takdirde şu yan etkiler kendilerini gösterebilirler:

  • Lektinlerden kaynaklanan bazı alerjik durumlar
  • Vücutta iltihap oluşması
  • Bağırsak sorunları
  • Bulantı
  • Halsizlik
  • Mide ağrıları
  • Yorgunluk hissi
  • Fazla tüketimden kaynaklı olarak gelişen bazı sindirim sorunları

Kuru olarak satılan yeşil mercimek, diğer bazı baklagiller gibi pişirmeden önce ıslatılması gereken bir yiyecek değildir. Önceden pişirilip dolapta saklanabileceği gibi düdüklü tencerede hızlıca pişirilebilir. Çorbası, yemeği, salatası yapılan yeşil mercimek, insan sağlığı için son derece faydalı olan besinler arasında yer alır.

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