Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun, Düzce'nin tarihi ve doğasına hayran kaldı! "Biyolojik saat Düzce'de daha mutlu çalışıyor"

Düzce, bu yıl ilki düzenlenen Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali kapsamında Yeşilçam’ın unutulmaz ismini ağırladı. Türk sinemasının

duayen oyuncularından Ediz Hun, festivalin kapanış gününde onur konuğu olarak geldiği Düzce’de tarihi ve kültürel ziyaretlerde bulundu. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün eşlik ettiği Hun, önce Düzce Belediyesi Mutfak Sanatları Merkezi’ni gezdi, ardından Konuralp Antik Tiyatrosu’nu ziyaret etti. Sanata ve tarihe olan duyarlılığıyla tanınan usta oyuncu, Düzce’nin doğal güzelliklerinden ve tarihi zenginliğinden çok etkilendiğini belirterek kente övgüler yağdırdı.

“FİLM FESTİVALİ ÇOK PROFESYONELCE HAZIRLANMIŞ”

Konuralp Film Festivali’ni değerlendiren usta oyuncu Ediz Hun, “Son derece iyi organize edilmiş bir festivali tamamladık. İlk kez düzenlenmesine rağmen sanki yıllardır yapılıyormuşçasına tecrübeli ve donanımlı bir şekilde hazırlanmış. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kapanış programı oldu, davet edildiğim için büyük mutluluk duydum” ifadelerini kullandı.

“KONURALP ANTİK KENTİ BENİ ÇOK ETKİLEDİ”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün daveti üzerine Konuralp Antik Kenti’ni de ziyaret eden usta oyuncu Ediz Hun Antik Kent ve Düzce ile ilgili övgü dolu değerlendirmelerde bulundu. Hem doğal güzellikleri hem de kültürel mirasıyla Düzce’den etkilendiğini belirten Hun, Konuralp Antik Tiyatrosu’nun büyüleyici yapısına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Hem İstanbul’a hem Ankara’ya bu kadar yakın, böylesine mükemmel bir antik kenti ilk kez görüyorum. Kazıların devam ettiğini öğrendim, yarınlarda çok popüler olacak müthiş bir antik kent. Burasının daha fazla tanıtılması gerekiyor. O dönemde 10 bin kişilik bir tiyatro inşa edilmişse, demek ki burada 100 binden fazla insan yaşamış. Çok etkilendim. Kazılar halen devam ediyor ve burada bir müze açılacakmış. Buranın çok daha gelişeceğini düşünüyorum. ”

Düzce’ye dair izlenimlerini samimi bir dille paylaşan usta sanatçı, Düzce’den son derece olumlu duygularla ayrıldığını belirterek; “Düzce’den çok güzel intibalarla ayrılıyoruz. Dün de sanatsal bir şölenin finalini yaşadık. Çok memnunum. İnsanlar son derece samimi, sıcak kanlı ve mütevazı. Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız Faruk Bey, Rektörümüz, hepsi çok kibar insanlar. Her şey mükemmeldi, ova mükemmel.” Düzce’nin doğasına ve yaşam koşullarına da hayran kaldığını vurgulayan Hun, büyük şehirlerdeki karmaşık yapıyla Düzce’yi kıyasladığı konuşmasına şöyle devam etti; “İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek iki buçuk saat. Burada trafik düzeni mükemmel, doğa yemyeşil. Deniz hemen yanı başınızda, her şey elinizin altında. Gerçekten cennette yaşıyorsunuz diyebilirim. Biyolojik saatin bile burada daha mutlu çalışıyor.”

TÜRKAN ŞORAY DA DÜZCE’YE GELECEK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Türk Sineması’nın “Sultan”ı Türkan Şoray ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Özlü, Türkan Şoray’ı Düzce’ye davet etti. Düzce’yi ziyaret etmek istediğini belirten Şoray’a, Ediz Hun da, Düzce halkının konukseverliğinden bahsetti ve çok iyi ağırlanacağını ifade etti.

“BU FESTİVALİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Düzce Konuralp Uluslararası Film Festivali ile ilgili konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, etkinliğin Düzce’nin şehir kimliğine ve sosyal bütünleşmesine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Başkan Özlü, “İlk kez düzenlenen bu film festivalini çok önemsiyoruz. Festivalin ilk kez düzenleniyor olması Düzce’nin şehir kimliğine ve sosyal bütünleşmesine sanat boyutuyla katkılar sunacak. Festivali önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu organizasyona destek olan herkese teşekkür ediyorum. Festivalin onur konukları Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun’u Düzce’de ağırlamaktan memnuniyet duyduk, kendilerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.