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Yetiştirme yurdundan kaçıp babasının evine geldi: 2 genç kız çarşaf sarkıtıp 3. kattan düştü!

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Küçükçekmece’de yetiştirme yurdundan kaçarak babasının evine gelen 16 yaşındaki H.U. ile arkadaşı A.R., odaya kilitlenmelerinin ardından çarşaf sarkıtarak 3’üncü kattan kaçmaya çalıştı. Çarşafın kopmasıyla yere düşen iki genç kız ağır yaralanırken, yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Gültepe Mahallesi İkbal Sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında sabah saatlerinde meydana geldi.

Yetiştirme yurdundan kaçıp babasının evine geldi: 2 genç kız çarşaf sarkıtıp 3. kattan düştü! 1

3'ÜNCÜ KATTAN ÇARŞAF SARKITARAK KAÇMAK İSTEDİLER

Bir süre önce eşini kaybeden Ö.U., kızı H.U.'yu yetiştirme yurduna verdi. İddiaya göre, H.U., bugün arkadaşı A.R. ile birlikte yurttan kaçarak babasının evine geldi.

Yetiştirme yurdundan kaçıp babasının evine geldi: 2 genç kız çarşaf sarkıtıp 3. kattan düştü! 2

Durumu fark eden Ö.U., kızını ve arkadaşını dışarı çıkmamaları için odaya kilitledikten sonra yurt yetkililerine bildirdi. Bunun üzerine kızlar, binanın 3'üncü katındaki dairenin penceresinden çarşaf sarkıtarak kaçmak istedi.

Yetiştirme yurdundan kaçıp babasının evine geldi: 2 genç kız çarşaf sarkıtıp 3. kattan düştü! 3

Ancak aşağıya inmeye çalıştıkları sırada çarşafın kopmasıyla kızlardan biri zemine, diğeri ise kömürlük çatısına düştü.

Yetiştirme yurdundan kaçıp babasının evine geldi: 2 genç kız çarşaf sarkıtıp 3. kattan düştü! 4

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATİ TEHLİSE VAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye götürdü. Yaralılardan A.R.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yetiştirme yurdundan kaçıp babasının evine geldi: 2 genç kız çarşaf sarkıtıp 3. kattan düştü! 5

BABA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri dairede incelemelerde bulundu. Ekipler baba Ö.U.’yu gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetiştirme yurdundan kaçıp babasının evine geldi: 2 genç kız çarşaf sarkıtıp 3. kattan düştü! 6
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Yaralama Küçükçekmece
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