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Yığından adeta dağ oluştu! Esnaf, "Her yerinde bu manzara var" diyerek dert yandı

İzmir’in Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi'nde toplanmayan çöpler nedeniyle birçok noktada çöp yığınları oluştu. Esnaf, sitenin yıllardır bu sorunla uğraştığını dile getiriyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, harekete geçtiklerini belirterek, "Bornova Belediyesi'nin geri dönüşüm alanında çalışmak üzere kurmuş olduğu Belkahve A.Ş ile ayakkabı üretiminde ortaya çıkan sanayi atıklarını toplayıp, imha etme konusunda lisansı olan firmalarla görüşmelere devam etmekte" dedi.

Yığından adeta dağ oluştu! Esnaf, "Her yerinde bu manzara var" diyerek dert yandı
Çiğdem Sevinç

Bornova ilçesinde bulunan 380 bin metrekare alana kurulu olan Ayakkabıcılar Sitesi’nde biriken çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu. Yangın riski de oluşturan çöpler nedeniyle bazı yolların yarısı da çöple kaplandı.

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"HEP PİSLİK, HEP PİSLİK"

Site esnafından Burhan Otsun, "Bizi yıllar önce buraya sürgün ettiler. Her taraf pislik içinde, kimsenin bir şey yaptığı yok. Geçen gün çöpler tutuştu ve yangın çıktı. Birinin atölyesine sıçrasa ne olacaktı? Hep pislik, hep pislik. Bunlar yanıcı ve tehlikeli maddeler. En ufak kıvılcımda burası kül olur. Çözüm bekliyoruz. Sitenin her yerinde bu manzarayı görürsünüz. Değişen hiçbir şey yok" dedi.

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Sitede çalışan Derviş Ali (37) de "Çöplüğün içinde yaşıyoruz. Şu hale bakın rezil olmuşuz. Arabalar, insanlar çöplerden geçemiyor. Hep aynı sıkıntı var. Ne yapalım? Bir şeyler yapsınlar. Burası yanarsa çok kötü olur" diye konuştu.

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‘SORUNUN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ADIM ATIYORUZ’

Konuya ilişkin açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şunları söyledi:

“Bornova Işıkkent’te bulunan Ayakkabıcılar Sitesi’nin içinde ve çevresinde bulunan ayakkabı imalatçılarının ürettiği sanayi atıkları, uzunca bir süredir bölgede hem çevre kirliliğine hem de yangın başta olmak üzere çeşitli risklere neden olmaktaydı. Bilindiği gibi ilçe belediyeleri, sadece evsel atıkların toplanıp Büyükşehir'e teslim edilmesi konusunda yetkili ve sorumludur. Ancak giderek artan bir risk oluşturan bu atıkların orada bırakılmasına tepkisiz kalmamız da düşünülemez. Bu çerçevede Bornova Belediyesi olarak sorunun çözülmesi için adım atıyoruz. Bornova Belediyesi’nin, geri dönüşüm alanında çalışmak üzere kurmuş olduğu Belkahve A.Ş ile ayakkabı üretiminde ortaya çıkan sanayi atıklarını toplayıp, imha etme konusunda lisansı olan firmalarla görüşmelere devam etmektedir. Önümüzdeki günlerde iştirakimiz Belkahve A.Ş buradaki atıkları toplayacak, lisanslı firma da transfer ve imha işlemini yürütecektir. Ayakkabıcı tarafından imhaya yollanmadığı için doğayı ya da zaman zaman çıkan yangınlarla tüm bölgeyi tehdit eden bu atıklar, Belediyemizin çalışmasıyla ortadan kaldırılacaktır. Önümüzdeki günlerde uzun süredir devam eden bu olumsuz görüntünün ortadan kalktığına tanık olacağız. Doğadan, kamudan ve Bornovalılardan yana, sorumlu bir tavırla hizmet üretmeye aralıksız devam edeceğiz."

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Bornova çöp
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