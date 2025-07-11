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Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut neden öldü, ne kanseriydi? Yiğit Bulut kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut yaşamını yitirdi. Yiğit Bulut ölüm haberi sonrası "Neden öldü?", "Yiğit Bulut ne kanseriydi?" soruları araştırılmaya başlandı.

Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut neden öldü, ne kanseriydi? Yiğit Bulut kaç yaşında?
Kubra Akalın

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, 53 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Yiğit Bulut neden öldü, ne kanseriydi, yaşı kaçtı merak edildi.

YİĞİT BULUT NEDEN ÖLDÜ?

Süleyman Soylu ölüm haberini şu sözlerle duyurdu:

Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut neden öldü, ne kanseriydi? Yiğit Bulut kaç yaşında? 1

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun."

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SÜLEYMAN SOYLU KANSER MİYDİ?

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Yiğit Bulut, kanser tedavisi nedeniyle İstanbul'da özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Bulut'un son dönemde sağlık durumu ağırlaşmıştı.

Yiğit Bulut hayatını kaybetti! Yiğit Bulut neden öldü, ne kanseriydi? Yiğit Bulut kaç yaşında? 2

YİĞİT BULUT KİMDİR?, KAÇ YAŞINDAYDI?

Yiğit Bulut 1972, Keşan, Edirne doğumlu Türk finans analisti, köşe yazarı, sunucu ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanı. 2009-2012 yılları arasında Habertürk TV'de genel yayın yönetmenliği yapmıştır. Temmuz 2013'te Başbakanlık Başdanışmanlığına atanmıştır. 30 Ağustos 2014 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına getirilmiştir. 9 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliğine atanmıştır.

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Yiğit Bulut
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