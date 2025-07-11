Son dakika| Bir süredir tedavi görüyordu! Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut hayatını kaybetti

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

SÜLEYMAN SOYLU DUYURDU!

Soylu yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar ve ekonomist kıymetli dostum Yiğit Bulut, geçirdiği elim bir hastalığın ardından bu sabah Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun." ifadesini kullandı.