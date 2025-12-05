Uzmanlar, günümüzde dünya üzerinde yedi milyondan daha fazla türde hayvan türü bulunduğunu söylemektedir. Türlerdeki bu çeşitlilik milyonlarca yılın sonunda meydana gelmiştir. Bu süreç içinde birçok hayvanın nesli tükenmiş ve birçok canlı türü yok olmuştur. Bazıları ise evrimleşerek yeni canlı türlerinin oluşmuştur.

Onca hayvan türü arasında sürüngenler de yer almaktadır. Büyük bir sınıf olan sürüngenler yumurtlayarak çoğalır, soğukkanlı omurgalılardır. Timsahlar, kaplumbağalar, kertenkeleler ve yılanlar sürüngenler sınıfından olan hayvanlardır. Sürüngenlerin vücut sıcaklıkları dış ortamın ısısına göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Her bir sürüngen türünün kendine has bazı özellikleri olmasının yanı sıra sürüngen olarak ortak özellikleri de bulunmaktadır. Yılanlar, ayaksız etçil sürüngenlerdir ve pullular takımına aittirler. Tüm pullu sürüngenler gibi yılanlar da vücudu üst üste binen pullarla kaplı olan ektotermik amniyot omurgalılar sınıfındandırlar.

Yılanlar neden dillerini sürekli dışarı çıkarır?

Çatala benzeyen dilleri, sivri dişleri, kıvrılarak ilerlemelerini sağlayan ince ve uzun gövdeleri ile kendine has özelliklere sahip olan yılanlar çoğu kişi için korkulu rüya gibidir. Bazı insanlar yılanlardan fobi derecesinde korkabilmektedir. Bazıları ise her ne kadar yılanları asil ve etkileyici olarak görse de yakınlarında olmasını pek tercih etmeyebilir.

Yılanlar, kutup bölgeleri dışında hemen hemen her yerde görülebilirler. Bazı ülkelerde daha fazla sayıda olan ve daha fazla türü bulunan hayvanlar renk renk desen desen farklı boyutlarda bulunabilmektedir. Kimi suda kimi karada yaşayabilen yılanlar genel olarak toprak üstünde ve kumlu bölgelerde yaşamayı tercih ederler. Ancak yaşadıkları bölgeler ve alanlar da yılanın türüne ve özelliğine göre değişiklik gösterebilir.

Bazı yılanların gözleri ile burunları arasında algılama görevi gören çukurlar bulunmaktadır. Örnek olarak çıngıraklı yılanların her iki tarafında birer adet çukur yer almaktadır. Kraliyet pitonu türündeki yılanlarda ise bu çukurların sayısı beşe çıkmaktadır.

Daha çok Antarktika ve çoğunluğu ada dışında her ne kadar farklı türlerde farklı özelliklerde birçok yılan türü olsa da tüm yılanların ortak çeşitli özellikleri de vardır. Örnek olarak tüm yılanlar dillerini sürekli olarak dışarı çıkartma ihtiyacı duyarlar. Bu durumun da bilimsel açıklamaları bulunmaktadır. Dünya genelinde toplamda 520 civarı yılan cinsi ve 4000’e yakın yılan türü olduğu tespit edilmiştir.

Yılanların çatal şeklindeki uzun dilleri sürekli olarak hareket eder. Dikkat çekici özelliklerinden biri de budur. Birçok kişiye göre yılanların dillerini hızlı hareketlerle dışarı çıkartıp tekrar içeri sokması tat almak içindir. Ancak bu durumun asıl nedeni farklıdır.

Yılanlar türü ne olduğu fark etmeksizin yerde sürünerek ilerlerlerken etraflarındaki kokuları algılama ihtiyacı duyarlar. Bu ihtiyacı gidermek için de dillerini kullanırlar. Çoğu kişiyi şaşırtan bu gerçek bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Tüm yılanlar dillerini sürekli olarak dışarı çıkartıp içeri sokarak aslında etraftaki kokuları algılamaya çalışmaktadırlar.

Çatala benzeyen yılan dilleri yılanların koku kaynağıdır. Bu özellikleri sayesinde yılanlar etraflarındaki tüm kokuları algılayabilirler. Böylece de tıpkı insanların sesin nereden geldiğini ve ne sesi olduğunu anlamak için kulaklarını kullanması gibi kokuları algılamak için yılanlar da dillerini kullanmaktadırlar.

Bilim insanların yıllar boyu yaptıkları araştırmalara göre yılanlar dilleri ile etraftaki kokuları algılarlar. Çatal şeklindeki dil yapıları yılanların kokunun kaynağını tam olarak belirlemelerine yardımcı olur.