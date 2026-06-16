Yılanları çıplak elleriyle yakalayıp doğaya salıyor

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ev ve iş yerlerine giren yılanları hiçbir ekipman kullanmadan çıplak elleriyle yakalayan belediye personeli Yılmaz Üstün, ilçe genelinde bu tür vakaların aranan ismi haline geldi. Üstün, vatandaşlarda paniğe neden olan yılanları zarar vermeden doğal yaşam alanlarına bırakıyor.

Kaynarca Belediyesinde görev yapan Yılmaz Üstün, havaların ısınmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde görülmeye başlanan ve vatandaşlarda paniğe neden olan yılanları çıplak elleriyle yakalıyor. Çocukluğundan bu yana yılanlarla iç içe olduğunu belirten Üstün, vatandaşlardan belediyeye gelen ihbarlar doğrultusunda vakit kaybetmeden adreslere giderek hayvanları zarar vermeden doğal yaşam alanlarına salıyor.

Bölgedeki yılanların büyük çoğunluğunun zehirsiz türler olduğunu ancak taşıdıkları bakteriler sebebiyle vatandaşların bu hayvanlardan uzak durması gerektiğini vurgulayan Üstün, yılanların ağızlarındaki mikropların özellikle çocuklar için risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Yakaladığı hayvanlara zarar vermediğini dile getiren Üstün, "Çocukluğumdan bu yana yılanlarla içli dışlıyım. Onları zarar vermeden bulundukları yerden alıyorum ve doğaya bırakıyorum. Zehirleri yoktur ama çiftleşme zamanı. Ağızlarında da çok mikrop olduğu için uzak durulması gerekiyor. Çocuklarda felç riski oluşturabilir, yine de kesinlikle yanlarına yaklaşmayalım" dedi.

Vatandaşların böyle durumlarda özellikle kendisini çağırdığını ifade eden Üstün, "Bu vakalarda özellikle beni çağırıyorlar. Belediyeyi arıyorlar ve beni yönlendiriyorlar. Bilinçsiz ilaçlama sebebiyle geçen seneye nazaran bu sene vaka sayısı arttı. Hayvanlar evlere ve dükkanlara kaçıyor. Bilinçsiz ilaçlama buna sebep oluyor" diye konuştu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır