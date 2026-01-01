HABER

Yılbaşı gecesi Bursa’da köy evi alevlere teslim oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yılbaşı gecesi bir köy evinde çıkan yangın panik ve korku yaşattı.Edinilen bilgiye göre, kırsal Gönü Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik kontağından yangın çıktı.

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yılbaşı gecesi bir köy evinde çıkan yangın panik ve korku yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, kırsal Gönü Mahallesi’nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan ekipler sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

