Yılbaşı öncesi huzur denetimleri arttırıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yılbaşı öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması hedefiyle polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde, araç sürücüleri üzerinde kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde yılbaşı öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması hedefiyle polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yapılan denetimlerde, araç sürücüleri üzerinde kimlik ve evrak kontrolleri yapılırken, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin ilçe genelinde gün boyunca farklı noktalarda sürdürüleceği bildirildi.

Uygulamalar kapsamında 104 şahıs sorgulanırken, bunlardan 7’sinin yabancı uyruklu olduğu belirlendi. Denetimler sırasında aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Trafik yönünden yapılan denetimlerde 20 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu tespit edilen 1 motosiklet sürücüsü yakalanarak trafikten men edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere ise toplam 37 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlere, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube, Güvenlik Şube, Terörle Mücadele (TEM), Yunus ekipleri ve Motorize Trafik Polisi katıldı.

Yetkililer, yılbaşı süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Bursa
