Yılın son günlerinde kartpostallık görüntüler

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde aralık ayının son günlerinde etkili olan sis ve doğanın büründüğü renkler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kent genelinde kış mevsiminin etkisini hissettirdiği bu günlerde, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sis ve doğa bütünleşiyor. Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen bazı noktalarda dökülen yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü, zaman zaman etkili olan sis bulutuyla birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.
Başiskele ilçesinin ormanlık alanları ve yüksek kesimleri, bu atmosferi yerinde görmek isteyen doğa tutkunlarını ve sporcuları ağırlıyor. Yılın son hafta sonunda temiz hava ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bölgede yürüyüş yaparak sakinliğin tadını çıkarıyor.

Yılın son günlerinde kartpostallık görüntüler 6

