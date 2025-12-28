Yılın son günlerinde kartpostallık görüntüler

Kent genelinde kış mevsiminin etkisini hissettirdiği bu günlerde, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sis ve doğa bütünleşiyor. Aralık ayının sonuna gelinmesine rağmen bazı noktalarda dökülen yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü, zaman zaman etkili olan sis bulutuyla birleşerek kartpostallık görüntüler ortaya çıkarıyor.

Başiskele ilçesinin ormanlık alanları ve yüksek kesimleri, bu atmosferi yerinde görmek isteyen doğa tutkunlarını ve sporcuları ağırlıyor. Yılın son hafta sonunda temiz hava ve eşsiz manzaranın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, bölgede yürüyüş yaparak sakinliğin tadını çıkarıyor.

