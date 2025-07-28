Yıllarca alerji sandığı burun akıntısı ciddi bir sağlık sorunu çıktı: Gerçek tanı şaşırttı...

Doğayla iç içe bir bölgede yaşadığı için şikayetlerini alerjiye bağlayan Akçay, zaman içinde bu durumun sıradan bir alerjik rahatsızlıktan çok daha ciddi bir tabloya işaret ettiğini fark etti.

'SPONTAN BEYİN OMURİLİK SIVISI KAÇAĞI'

Akçay, başka bir merkezde çekilen beyin tomografisi sonrası hastaneye başvurdu. yapılan incelemelerde, burun içinde en arkada bulunan (sfenoid) sinüs içine beyin dokusunun sarktığı ve buradan beyin omurilik sıvısının sızdığı izlendi.

Tıbbi adıyla 'spontan beyin omurilik sıvısı kaçağı' olarak bilinen ve ihmal edildiğinde ciddi enfeksiyonlara neden olabilen bir hastalığı işaret ediyordu. Prof. Dr. Eren ve ekibi tarafından endoskopik yöntemle kapalı olarak gerçekleştirilen ameliyat sonrası, hastanın burun akıntısı tamamen kesildi ve kısa sürede sağlığına kavuştu.

"BEYİN DOKUSU SARKMASI"

Hastanın tedavisini gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Erdem Eren, süreci şu sözlerle değerlendirdi: "Özlem Hanım bize uzun süreli burun akıntısı şikayetiyle başvurdu. Yapılan incelemelerde, burun içinde en arkada bulunan (Sfenoid) sinüs içine beyin dokusunun sarktığı ve buradan beyin omurilik sıvısının sızdığı izlendi. Bu durum menenjit gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği için acil müdahale edilmesi gereken bir tablodur."

"ALERJİ SANDIM"

Ameliyat sonrası duygularını paylaşan Özlem Akçay, "Başta alerji sandım, çünkü çevremdeki pek çok kişinin burnu akıyordu. Alerji ilaçlarıyla geçeceğini düşündüm. Ancak uzun süre geçmeyince doktora başvurdum. Meğer burnumdan akan sıvı beyin sıvısıymış. Çok başarılı bir operasyon geçirdim. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır