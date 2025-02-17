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Yıllarca babası bildiği kişi öz babasının katili çıktı! 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2025 10:52
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Muğla'da yaşanan olay filmleri aratmadı. Yıllar önce yasak bir ilişkinin sonucunda dünyaya gelen 50 yaşındaki Berrin N. babası sandığı kişinin öz babasının katili olduğunu öğrendi. Mahkeme kararıyla mezarlar açıldı ve DNA sonuçları tüm gerçeği ortaya çıkardı.

Yıllarca babası bildiği kişi öz babasının katili çıktı! 50 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Muğla'nın Ula ilçesinde bir süre önce vefat eden Fatma A. geçmişte yasak aşk yaşadığı Akyaka'nın en zenginlerinden olan Mustafa Uyanık'tan 50 yıl önce bir kız çocuğu sahibi oldu.

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ORMANLIK ALANDA YAKALADI, ÖLDÜRDÜ

Sabah gazetesinin haberine göre, Fatma A. bu sırrı saklayarak Berrin N.'yi (50) resmi nikâhlı eşi Mahir A.'nın üzerine kaydettirdi. Mahir A. eşi ile yasak aşk yaşayan o dönemin Akyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Uyanık'ı 1982 yılında eşiyle birlikte ormanlık alanda yakalayınca öldürdü.

BU ZAMANA KADAR BABASI OLARAK BİLDİ

Mahir A. bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıktı. Berrin N. bir yıl önce ablasıyla miras konusunda tartışırken gerçeği öğrenene kadar babası Mahir A.'yı gerçek babası olarak bildi.

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"SEN BABAMIN MİRASÇISI DEĞİLSİN"

Ablasının "Babamın hissesine girme. Sen babamın mirasçısı değilsin" demesi üzerine Berrin N.'nin biyolojik babasının 41 yıl önce Mahir A. tarafından öldürülen Mustafa Uyanık olduğu ortaya çıktı.

DNA TESTİYLE ORTAYA ÇIKTI

Berrin N. şoku atlattıktan sonra Muğla Aile Mahkemesi'nde ilk olarak soybağı reddi davası açtı. Yapılan DNA testi sonucu Berrin N.'nin, Mahir A.'nın kızı olmadığı anlaşıldı. Berrin N., Mustafa Uyanık'a da babalık davası açtı.

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MEZARLARI AÇILDI

Açılan davada 41 yıl önce yasak aşk cinayetine kurban giden Mustafa Uyanık ile anne Fatma A.'nın mezarı geçtiğimiz günlerde açıldı. Mezardan alınan DNA örnekleri Berrin N.'den alınan örneklerle karşılaştırıldı.

YÜZDE 99.9 BABASI ÇIKTI

Mustafa Uyanık ile Fatma A.'dan alınan örnekler Berrin N.'den alınan örneklerle karşılaştırıldı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi 1 Şubat 2025'te sonuçlandı.

DNA testinde Berrin N.'nin biyolojik babasının Mahir A. tarafından öldürülen Akyaka'nın en zenginlerinden, adı sokaklara bile verilen Mustafa Uyanık olduğu anlaşıldı.

Anahtar Kelimeler:
Muğla DNA baba yasak aşk
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