Yıllarca tüm insanlığın kabusu olan Kovid-19'un kaynağı için dünyanın konuşacağı sözler! Bir ihtimale ağırlık verildi

Kovid-19 pandemisi etkisini yitirdikten sonra da konuşulmaya devam ediyor. Virüsün kaynağı uzun süre merak ve tartışma konusu olmuştu. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) bu konuda vardığı sonucu paylaştı. CIA'in büyük ihtimal verdiği sonuca göre virüs "laboratuvar sızıntısından" kaynaklandı.

"LABORATUVAR KAZASI"

CIA'den yapılan açıklamada, dünya çapında 7 milyon, ABD'de ise 1,2 milyon insanın ölümüne sebep olan Kovid-19 virüsünün "muhtemel kaynağının" Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

CIA DAHA ÖNCE İKİRCİKLİKTEYDİ

CIA, daha önce de virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı.

"EN MAKUL AÇIKLAMA"

ABD Senatosu tarafından hafta başında onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun zamandır Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır