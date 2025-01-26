HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yıllarca tüm insanlığın kabusu olan Kovid-19'un kaynağı için dünyanın konuşacağı sözler! Bir ihtimale ağırlık verildi

Yıllarca tüm insanlığın kabusu olan Kovid-19'un kaynağı için dünyanın konuşacağı sözler! Bir ihtimale ağırlık verildi

26.01.2025 00:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019'un sonlarına doğru Çin'de patlak verip yıllarca dünyayı kasıp kavuran Kovid-19'un kökeni tartışılmaya devam ediyor. Daha önce belirsizlik içinde olan CIA, yeni açıklamasıyla ihtimallerden birine ağırlık verdi. Dünya yeniden "Kovid-19 nereden, nasıl çıktı?" sorularına yanıt olarak gelen bu açıklamayla koronavirüsü konuşacak.

Yıllarca tüm insanlığın kabusu olan Kovid-19'un kaynağı için dünyanın konuşacağı sözler! Bir ihtimale ağırlık verildi

Kovid-19 pandemisi etkisini yitirdikten sonra da konuşulmaya devam ediyor. Virüsün kaynağı uzun süre merak ve tartışma konusu olmuştu. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) bu konuda vardığı sonucu paylaştı. CIA'in büyük ihtimal verdiği sonuca göre virüs "laboratuvar sızıntısından" kaynaklandı.

"LABORATUVAR KAZASI"

CIA'den yapılan açıklamada, dünya çapında 7 milyon, ABD'de ise 1,2 milyon insanın ölümüne sebep olan Kovid-19 virüsünün "muhtemel kaynağının" Çin'in Wuhan kentindeki bir laboratuvar kazası olduğu belirtildi.

iStock-1226044009

Açıklamada, Kovid-19 salgınının kaynağının doğal sebeplere nazaran, "araştırma kaynaklı olma ihtimalinin daha yüksek olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, varılan bu sonucun hala "düşük bir ihtimal" olduğu, bu değerlendirmeyi değiştirebilecek "herhangi bir mevcut güvenilir yeni istihbarat raporunun veya açık kaynaklı bilginin" değerlendirmeye devam edileceği vurgulandı.

_125702689_gettyimages-1402223594

CIA DAHA ÖNCE İKİRCİKLİKTEYDİ

CIA, daha önce de virüsün bir hayvandan mı insana geçtiğini yoksa bir laboratuvar kazasından mı kaynaklandığı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları bilgisini paylaşmıştı.

"EN MAKUL AÇIKLAMA"

ABD Senatosu tarafından hafta başında onaylanan yeni CIA Direktörü John Ratcliffe, uzun zamandır Kovid-19 salgınıyla ilgili olarak laboratuvar sızıntısı teorisinin en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyordu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pandemi koronavirüs salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.