Yıllık 555 bin dolar maaşla çalışan arıyorlar! Şirketten hisse de verecekler

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, teknoloji dünyasının dikkatini çeken bir iş ilanı yayınladı. Yıllık 555 bin dolar (yaklaşık 24 milyon TL) maaş verilecek olan "Hazırlık Başkanı", yapay zekanın biyolojik silah geliştirilmesi konusunda yaratabileceği tehditlerden kendi kendini eğitmeye başlaması senaryolarına karşı hazırlıklı olacak. Ayrıca göreve getirilecek kişiye şirketten hisse de verileceği belirtildi.

Enes Çırtlık

Bir iş düşünün; maaşıyla sizi bir yılda milyonerler listesine yaklaştırıyor ama göreviniz bizzat şirketin CEO'su tarafından "son derece stresli bir iş" olarak tanımlanıyor. Yapay zeka devi OpenAI, işte tam olarak bu profilde bir "çalışan" arıyor.

YILLIK 555 BİN DOLAR MAAŞ

Nefes'te yer alan habere göre, dünyanın en popüler yapay zeka destekli sohbet botu ChatGPT'nin arkasındaki OpenAI yıllık 555 bin dolar (23.8 milyon TL) maaşlı yeni bir pozisyon için ilan açtı. Ancak ilanın kendisi kadar iş tanımı da dikkat çekti.

Şirket giderek güçlenen yapay zekanın insanların ruh sağlığı, siber güvenlik ve biyolojik silahların geliştirilmesi konusunda yaratabileceği tehditleri yönetecek "Hazırlık Başkanı" arıyor.

Pozisyonu duyururken görevin zorluğunu kabul eden OpenAI CEO'su Sam Altman, bunun "son derece stresli bir iş" olacağını söyledi. Altman'a göre bu pozisyon yalnızca şirket için değil, "dünya için de kritik" bir önem taşıyor.

NE İŞ YAPACAK?

Açılan yeni pozisyona getirilecek kişiden yapay zekanın gelişen becerilerinden doğabilecek yeni ve ciddi riskleri tespit etmesi, bu riskleri ölçmesi, izlemesi ve azaltması, yapay zekanın kendi kendini eğitmeye başlaması gibi senaryolara karşı hazırlık yapması isteniyor.

Şirket içinde daha önce bu işle görevlendirilmiş yöneticilerin görevde çok kısa süre kaldığı belirtiliyor.

Bununla birlikte göreve gelecek kişiye maaşın yanı sıra şirketten miktarı belirtilmeyen ölçüde hisse verileceği de not düşüldü.

TEKNOLOJİ DEVLERİ ALARM VERİYOR

OpenAI'ın ilanı yapay zeka sektöründe endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Microsoft'un yapay zeka biriminin başındaki Mustafa Süleyman, BBC Radio 4'e yaptığı açıklamada "Şu anda biraz bile korkmuyorsanız yeterince önem vermiyorsunuz demektir" ifadelerini kullandı.

Google DeepMind'ın kurucu ortaklarından Nobel ödüllü Demis Hassabis de yapay zekanın "kontrolden çıkıp insanlığa zarar verebileceği"ne dikkat çekti.

HENÜZ DÜZENLEME YOK

Tüm bu uyarılara karşın yapay zeka alanında yapılmış ciddi bir düzenleme henüz yok. Yapay zekanın öncülerinden Yoshua Bengio durumu "Bir sandviç bile yapay zekadan daha fazla düzenlemeye tabi" sözleriyle özetliyor.

Bu nedenle sektörde risk yönetimi büyük ölçüde şirketlerin inisiyatifine kaldı. Altman X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda yapay zekanın becerilerini ölçme konusunda güçlü bir temel oluşturduklarını ancak artık bu yeteneklerin kötüye kullanılabileceği yolları daha incelikli anlamaları gerektiğini söyledi.

