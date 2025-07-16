Yılmaz Büyükerşen'e iddianame! 8 yıllık görev süresi mercek altında... 87 yaşında '19 yıla kadar hapsi isteniyor' iddiası

Eski Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen hakkında "haksız mal edinme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla 5 yıldan 19 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendiği iddia edildi.

8 YILLIK SÜRE İNCELENDİ: İKİ AYRI SUÇTAN CEZA TALEBİ

'Gerçek Haberci'de yer alan habere göre, hazırlandığı iddia edilen iddianamede, Büyükerşen’in 2012 ile 2020 yılları arasındaki görev süresi kapsamına giren işlemleri incelendi. Savcılığın, söz konusu döneme ilişkin yapılan incelemeler sonucunda iki ayrı suçtan cezalandırılması talebiyle dava açılmasını istediği iddia edildi.

"ÖZEL ÇIKARLAR DOĞRULTUSUNDA KULLANILDI"

Söz konusu iddiaya göre, iddianame, ilgili mahkemeye sunulmak üzere hazırlandı. 1979’da kurulan Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'nın (ESBAV), kamu yararı ilkesinden saparak özel çıkarlar doğrultusunda kullanıldığı iddia edildi.

KAYYUM ATANMIŞTI

Eğitim, Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na (ESBAV), yönetim kurulunda bulunan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve 6 kişi görevlerinden el çektirilerek kayyum atanmıştı.