Yılmaz'dan seçim takvimi açıklaması! Olası erken seçim için Meclis'i işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nı (OVP) açıkladı. Yılmaz daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PROGRAMI SEÇİMLERİN ZAMANINDA OLACAĞINI DÜŞÜNEREK HAZIRLADIK"

Seçim takvimi de toplantıda gündeme gelen konulardan biri oldu. Yılmaz konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi.

Yılmaz açıklamasında, hükümetin ekonomik programında erken seçim varsayımının bulunmadığını kamuoyu ile paylaşmış oldu.

ERKEN SEÇİM İÇİN MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Yılmaz, erken seçim ihtimaline karşı da değerlendirmede bulundu ve bu konuda Meclis'i işaret etti. Yılmaz, "Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu. Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.