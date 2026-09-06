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Yılmaz'dan seçim takvimi açıklaması! Olası erken seçim için Meclis'i işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim takvimiyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nı seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladıklarını belirten Yılmaz, olası erken seçim için ise Meclis'i işaret etti.

Yılmaz'dan seçim takvimi açıklaması! Olası erken seçim için Meclis'i işaret etti
Melih Kadir Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün 2027-2029 Orta Vadeli Programı'nı (OVP) açıkladı. Yılmaz daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz dan seçim takvimi açıklaması! Olası erken seçim için Meclis i işaret etti 1

"PROGRAMI SEÇİMLERİN ZAMANINDA OLACAĞINI DÜŞÜNEREK HAZIRLADIK"

Seçim takvimi de toplantıda gündeme gelen konulardan biri oldu. Yılmaz konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi.

Yılmaz dan seçim takvimi açıklaması! Olası erken seçim için Meclis i işaret etti 2

Yılmaz açıklamasında, hükümetin ekonomik programında erken seçim varsayımının bulunmadığını kamuoyu ile paylaşmış oldu.

ERKEN SEÇİM İÇİN MECLİS'İ İŞARET ETTİ

Yılmaz, erken seçim ihtimaline karşı da değerlendirmede bulundu ve bu konuda Meclis'i işaret etti. Yılmaz, "Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu. Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz
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