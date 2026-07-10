Yılmaz Vural'dan NATO zirvesi yorumu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük oynuyor”

Ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, NATO Zirvesi'ni değerlendirirken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Beyaz Saray'ı kıyasladı. Vural, liderlere hediye edilen silahlarla ilgili esprili yorumu ve "Adam etkilenmiş" sözleriyle de dikkat çekti.

Yılmaz Vural, gazeteci Adem Metan’ın kendisine yönelttiği “NATO’yu takip ettin mi?” sorusuna dikkat çeken cevaplar verdi.

“Adam manyak oldu ya! Yolları anlatıyor bize, çok güzel yollar var, havaalanı müthiş diyor. Yani bu prestijdir ülkenin sanırım dünyada bir Beyaz Saray ile bizim sarayı karşılaştırdığında arada büyük fark var yani. Beyaz Saray eskimiş bir bina yani. Bizimkisi çok modern.

Orada tabi ki önemli siyaset yapılıyor. Karşılama töreninde yeniçerilerin olması, Mehter Marşı bunlar hep psikolojik bir savaştır. Cumhurbaşkanımız bu konuda hakikaten büyük oynuyor. Hep eleştirilen konular var işte bu yapılır mı, Çankaya da vardı bu niye oldu? Ya devlet bu ya! Yani devlet benim param yok diyecek hali yok ki. Bunu eğer Amerika Başkanı gelip de dünyanın en varlıklı ülkesinin başkanı gelip de bunların farkına varıyorsa ve bunları söylüyorsa… Adama silah çekmedik ki bunları söylesin diye. Demek ki bundan etkilenmiş.

DEVLET BAŞKANLARINA SİLAH HEDİYE EDİLMESİ

Devlet Başkanlarına silah hediye edilmesi hakkında da konuşan Vural esprili bir dille şu ifadeleri kullandı: “Evet, hepsine birer tane verilmiş. Kendilerini vursunlar diye mi verdik acaba? Onda ne düşündü de verdi acaba silahları acaba. Onu düşünüyorum ben şimdi. Ulan bana bakın yanlış yaparsanız o silah teper. Hani artık biliyorsun büyük devletler verdikleri uçağı falan kendileri de yönetiyor ya. Bu silahı da ya biz yönetirsek…”