HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yine ‘aptal’ dedi tehditler savurdu… Kuzey Kore ABD dahil 11 ülkeye meydan okudu: “aptalca bir girişim ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar"

Yine ‘aptal’ dedi tehditler savurdu… Kuzey Kore ABD dahil 11 ülkeye meydan okudu: “aptalca bir girişim ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar"

Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
24.02.2025 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının tam olarak uygulanması için harekete geçen 11 ülkenin oluşturduğu Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi’ne (MSMT) yönelik sert bir açıklama yaptı ve bu ülkelerin yasadışı hareketlerini, ülkenin davranışsal bir karşı savunma hamlesiyle yanıtlayacağı tehdidinde bulundu. Kuzey Kore’nin yaptığı açıklamanın detayları haberimizde…

Yine ‘aptal’ dedi tehditler savurdu… Kuzey Kore ABD dahil 11 ülkeye meydan okudu: “aptalca bir girişim ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, MSMT’nin uluslararası barışa ve güvenliğe herhangi bir katkı sağlamadığını öne sürerek, "Düşman güçlerin Kuzey Kore karşıtı yaptırımları teşvik eden yasadışı hamleleri ülkemizin davranışsal bir karşı savunma hamlesi yapmasına neden olacak ve düşmanlar ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore, ABD'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke tarafından kurulan ve ülkesine yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) ilk toplantısına güçlü bir tepki gösterdi.

kuzekore

“APTALCA BİR GİRİŞİMDİR”

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, MSMT’nin uluslararası barışa ve güvenliğe katkı sunmayan "yasadışı" bir yapı olduğu öne sürülerek, "Düşman güçlerin, egemenliğe saygı ve başkalarının iç işlerine karışmama gibi temel hukuk ilkelerine aykırı şekilde Kuzey Kore'nin meşru hakkını kullanmasını engellemeye çalışması aptalca bir girişimdir. Bunun, düşmanlar için başa çıkılması zor, ciddi olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

“YAPTIRIMLAR BÜYÜK BİR GÜCÜN İNŞASINI HIZLANDIRIYOR”

Kuzey Kore, "Müzakereler yoluyla yaptırımları önleme, Kuzey Kore için öteden beri söz konusu değildir ve gündemimizde yoktur" açıklaması yapıldı.

Uygulanan yaptırımların Kuzey Kore'nin en ağır şartlara rağmen nasıl ayakta kalabileceğini kanıtladığı söylenilen açıklamada, "Yaptırımlar, kimsenin göz ardı edemeyeceği büyük bir gücün inşasını hızlandırmada belirleyici faktör haline gelmiştir" dedi.

kuzeykoreordu

“ÜLKEMİZİN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETME GİRİŞİMLERİ”

Kuzey Kore’nin kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması gibi bir talebinin olmadığı hatırlatılan açıklamada, "ABD ve yandaşlarının yaptırım uygulama bahanesiyle ülkemizin egemenliğini ihlal etme girişimlerini asla görmezden gelmeyecek ve bunlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore savunma yeteneklerini güçlendirmeye devam edeceğini belirttiği açıklamada, "Düşman güçlerin Kuzey Kore karşıtı yaptırımları teşvik eden yasadışı hamleleri, ülkemizin davranışsal bir karşı savunma hamlesi yapmasına neden olacak ve düşmanlar ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" açıklaması yapıldı.

11 ÜLKE HAREKETE GEÇMİŞTİ

ABD, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa oluşturduğu ve Kuzey Kore’ye yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT), ilk yürütme kurulu toplantısını Washington DC'de gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, "MSMT'ye katılan devletler, uluslararası barış ve güvenliği koruma, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme politikasını sürdürme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarından kaynaklanan tehditleri önleme konusunda kararlıdır" diye söylenmişti.

“ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KORUNMASI İÇİN ÇAĞIRIYORUZ”

MSMT’nin Kuzey Kore ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Diyalog yolunun açık olduğunu bir kez daha yineliyor ve tüm devletleri Kuzey Kore ve onun BM Güvenlik Konseyi kararı ihlallerini kolaylaştıranlardan gelen tehditler karşısında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik küresel çabalara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

kim

(İHA)

8 Afgan'ın yaşadığı evde ortalık kan gölüne döndü8 Afgan'ın yaşadığı evde ortalık kan gölüne döndü
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı duyurdu! Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı
Anahtar Kelimeler:
Japonya Kuzey Kore Birleşmiş Milletler (BM) abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sinan Akçıl'ın AK Parti MKYK'sı açıklamasını gören Yeşim Salkım'dan sert sözler

Sinan Akçıl'ın AK Parti MKYK'sı açıklamasını gören Yeşim Salkım'dan sert sözler

Derbi öncesi olay oldu! Ayrılıp, ülkesine dönmek istiyor...

Derbi öncesi olay oldu! Ayrılıp, ülkesine dönmek istiyor...

Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan görevden uzaklaştırıldı

AK Parti kongresini terk etti! Sert sözler: "En hafif tabiri ile..."

AK Parti kongresini terk etti! Sert sözler: "En hafif tabiri ile..."

AK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan isim bakın nasıl ikna olmuş

AK Parti'ye geçişiyle çok tartışılan isim bakın nasıl ikna olmuş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

Tarzınızı yükseltecek Wrangler'da indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.