Yine ‘aptal’ dedi tehditler savurdu… Kuzey Kore ABD dahil 11 ülkeye meydan okudu: “aptalca bir girişim ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaklar"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, MSMT’nin uluslararası barışa ve güvenliğe herhangi bir katkı sağlamadığını öne sürerek, "Düşman güçlerin Kuzey Kore karşıtı yaptırımları teşvik eden yasadışı hamleleri ülkemizin davranışsal bir karşı savunma hamlesi yapmasına neden olacak ve düşmanlar ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore, ABD'nin de aralarında bulunduğu 11 ülke tarafından kurulan ve ülkesine yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi'nin (MSMT) ilk toplantısına güçlü bir tepki gösterdi.

“APTALCA BİR GİRİŞİMDİR”

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, MSMT’nin uluslararası barışa ve güvenliğe katkı sunmayan "yasadışı" bir yapı olduğu öne sürülerek, "Düşman güçlerin, egemenliğe saygı ve başkalarının iç işlerine karışmama gibi temel hukuk ilkelerine aykırı şekilde Kuzey Kore'nin meşru hakkını kullanmasını engellemeye çalışması aptalca bir girişimdir. Bunun, düşmanlar için başa çıkılması zor, ciddi olumsuz etkilere yol açabileceği konusunda uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

“YAPTIRIMLAR BÜYÜK BİR GÜCÜN İNŞASINI HIZLANDIRIYOR”

Kuzey Kore, "Müzakereler yoluyla yaptırımları önleme, Kuzey Kore için öteden beri söz konusu değildir ve gündemimizde yoktur" açıklaması yapıldı.

Uygulanan yaptırımların Kuzey Kore'nin en ağır şartlara rağmen nasıl ayakta kalabileceğini kanıtladığı söylenilen açıklamada, "Yaptırımlar, kimsenin göz ardı edemeyeceği büyük bir gücün inşasını hızlandırmada belirleyici faktör haline gelmiştir" dedi.

“ÜLKEMİZİN EGEMENLİĞİNİ İHLAL ETME GİRİŞİMLERİ”

Kuzey Kore’nin kendisine yönelik yaptırımların kaldırılması gibi bir talebinin olmadığı hatırlatılan açıklamada, "ABD ve yandaşlarının yaptırım uygulama bahanesiyle ülkemizin egemenliğini ihlal etme girişimlerini asla görmezden gelmeyecek ve bunlara karşı kararlılıkla mücadele edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore savunma yeteneklerini güçlendirmeye devam edeceğini belirttiği açıklamada, "Düşman güçlerin Kuzey Kore karşıtı yaptırımları teşvik eden yasadışı hamleleri, ülkemizin davranışsal bir karşı savunma hamlesi yapmasına neden olacak ve düşmanlar ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak" açıklaması yapıldı.

11 ÜLKE HAREKETE GEÇMİŞTİ

ABD, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Yeni Zelanda'nın ortaklaşa oluşturduğu ve Kuzey Kore’ye yönelik BM yaptırımlarının tam olarak uygulanmasını sağlamayı amaçlayan Çok Taraflı Yaptırımları İzleme Ekibi (MSMT), ilk yürütme kurulu toplantısını Washington DC'de gerçekleştirdi.

Toplantı sonrasında yayımlanan ortak bildiride, "MSMT'ye katılan devletler, uluslararası barış ve güvenliği koruma, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme politikasını sürdürme ve Kuzey Kore'nin kitle imha silahları ve balistik füze programlarından kaynaklanan tehditleri önleme konusunda kararlıdır" diye söylenmişti.

“ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KORUNMASI İÇİN ÇAĞIRIYORUZ”

MSMT’nin Kuzey Kore ile ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanması konusunda kararlı olduğu vurgulanan açıklamada, "Diyalog yolunun açık olduğunu bir kez daha yineliyor ve tüm devletleri Kuzey Kore ve onun BM Güvenlik Konseyi kararı ihlallerini kolaylaştıranlardan gelen tehditler karşısında uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına yönelik küresel çabalara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri yer aldı.

(İHA)