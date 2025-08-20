HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yine aynı kabusu yaşadılar! 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi

Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'Deprem Ağı' uygulaması yanlış bildirimiyle tepki çekti. 12 Haziran’da yanlış deprem büyüklüğü ile gündeme gelen uygulama dün gece Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi 5.5 olarak kullanıcıların cep telefonlarına gönderdi. Cep telefonlarından çalan uyarı sesiyle irkilen vatandaşlar sosyal medyada uygulamaya tepki gösterdi.

Yine aynı kabusu yaşadılar! 'Deprem Ağı' uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi
Cansu Akalp

Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Deprem Ağı uygulaması, yine yanlış alarm verdi. 12 Haziran'da 3.5'lik depremi 4.7 olarak duyuran uygulama, bu kez Balıkesir’deki sarsıntıyı olduğundan daha büyük gösterdi.

BİNLERCE İNSAN UYKUSUNDAN UYANDI

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ancak Deprem Ağı uygulaması bu sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi. Telefonlara aynı anda düşen yüksek sesli alarm, deprem merkezinden kilometrelerce uzaktaki şehirlerde bile binlerce insanı uykusundan uyandırdı.

Yine aynı kabusu yaşadılar! Deprem Ağı uygulamasından yanlış alarm: Vatandaşlar tepki gösterdi 1

KULLANICILARDAN DEPREM AĞI'NA TEPKİ VAR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Gerçeği yansıtmayan bildirime sosyal medyada ve uygulamanın sohbet bölümünde tepki yağdı. Kısa sürede 5 binden fazla kişi, yanlış alarm nedeniyle yaşadıkları panik ve uykusuzluk yüzünden şikâyetlerini dile getirdi.

Kullanıcılardan bazı tepkiler şöyleydi:

-Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen.

-Deprem değildi, Deprem Ağı yüzünden hepimiz aynı anda sıçrayınca sallandık.

-Ortada hiçbir şey yokken gecenin bir vakti öten uygulama insana ağzını bozdurur.

-Alarm sesi o kadar korkutucu ki, kalbim duracaktı.

'YALANCI ÇOBAN' BENZETMESİ

Birçok kullanıcı uygulamanın güven kaybetmeye başladığını belirterek, “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

12 HAZİRAN'DA DA BENZER HATA

Uygulama, daha önce de 12 Haziran gecesi 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak duyurmuş ve binlerce kişiyi paniğe sürüklemişti. Aradan geçen kısa sürede aynı hatanın tekrarlanması, Deprem Ağı’nın doğruluğu ve güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da gizemli ölüm! Cesedi çürümüş halde bulunduİstanbul'da gizemli ölüm! Cesedi çürümüş halde bulundu
Mağazalardan çaldı, internetten sattı! Aylık 70 bin TL kazançMağazalardan çaldı, internetten sattı! Aylık 70 bin TL kazanç

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Sındırgı Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Memur zammında kritik gelişme! Anlaşma sağlanamadı, Memur-Sen zam teklifini Hakem Kurulu'na götürüyor

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Ünlü yayıncı hayatını kaybetti... Kamera kayıttaydı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Dünya Hafter'i konuşuyor! Oğlunu genelkurmay başkanı olarak atadı, diğer oğlu da yardımcısı

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

Karısını öldürdü, 7 ayda tahliye oldu!

2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

2 aylık kocasını bıçaklayarak öldürdü!

SON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldı

SON DAKİKA | İsrail Gazze işgal planını onayladı! 60 bin asker göreve çağrıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.