Yine İsrail yine skandal... Hem gözlerini hem ellerini bağladılar

Gazze’de aylardır süren saldırılarla büyük bir insani krize yol açan İsrail güçlerine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarla bölgedeki gerilimi de tırmandıran İsrail ordusunun, operasyonları sırasında çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı görüldü.

GÖZLERİNİ VE ELLERİNİ BAĞLAYIP...

Gizlice kaydedildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Filistinlilerin gözlerinin ve ellerinin bağlanarak alıkonulduğu dikkat çekti.

Görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırırken, uluslararası kamuoyunda tepkilere neden oldu.

Bölgede yaşananlara ilişkin insan hakları ihlali iddiaları giderek artarken, söz konusu görüntüler İsrail güçlerinin uygulamalarını bir kez daha gözler önüne serdi.