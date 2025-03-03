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Yine Kocaeli! 14 gün yanan metan gazının 500 metre yakınında yeni yangın: Patlama ihtimali için harekete geçildi

03.03.2025 13:07
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metan gazı yangını 14 boyunca etkili olduktan sonra etkisi azaldı. Şimdiyse 500 metre uzaklıktaki başka bir sondajda gaz açığa çıktı. Yangın dün akşam saat 18.00 sularından beri devam ediyor.

Yine Kocaeli! 14 gün yanan metan gazının 500 metre yakınında yeni yangın: Patlama ihtimali için harekete geçildi

Kocaeli'de ikinci gaz yangını! Patlama yaşanmaması ekipler harekete geçti. Olay, dün saat 18.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi D-100 kara yolu yan yol üzerinde meydana geldi.

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45 METRE DERİNLİKTE GAZ SIZINTISI

Metro projesi sondaj çalışması sırasında yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Gazı fark eden firma çalışanları, AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkililerine haber verdi.

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GAZ TUTUŞTURULDU

Numune alan ekipler, kontrolsüz yayılıp herhangi bir patlamaya neden olmaması için de gazı tutuşturdu. Ekiplerin olay yerindeki bekleyişi sürerken, gazın yanışı dün saat 18.00'den bu yana devam ediyor.

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14 GÜNDÜR YANAN METAN GAZI ETKİSİNİ YİTİRDİ

Öte yandan Kartepe'de 17 Şubat saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlenmişti. Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi almıştı.

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18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune almıştı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirmişti.

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14 gündür süren yangında, alevlerin önceki günlere göre önemli ölçüde azaldığı ve etkisini yitirmeye başladığı dikkat çekti.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın
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