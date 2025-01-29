HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Yine yeni yeniden! CHP'de adaylık yolunun tüm detayları burada: Özgür Özel, Mansur Yavaş'a 'ÖN SEÇİM' diyemedi! Görüşmenin ayrıntılarına Mynet ulaştı

Yine yeni yeniden! CHP'de adaylık yolunun tüm detayları burada: Özgür Özel, Mansur Yavaş'a 'ÖN SEÇİM' diyemedi! Görüşmenin ayrıntılarına Mynet ulaştı

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
29.01.2025 11:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve doğal olarak muhalefet cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Yoğun bir görüşme trafiği söz konusu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık konusundaki isteğini saklamıyor. Esenyurt ve Beşiktaş'a yapılan operasyonların arkasında da hedefin kendisi olduğunu ifade ediyor. Aynı şekilde Mansur Yavaş da anketlerde birinci çıkan adayın kendisi olduğunu dile getiriyor. Mynet, Özgür Özel ile Mansur Yavaş arasındaki görüşmenin detaylarına ulaştı!

Yine yeni yeniden! CHP'de adaylık yolunun tüm detayları burada: Özgür Özel, Mansur Yavaş'a 'ÖN SEÇİM' diyemedi! Görüşmenin ayrıntılarına Mynet ulaştı

MYNET ÖZEL | Muhalefetin adaylık süreci dün itibarıyla başladı. CHP genel başkanı Özgür Özel, parti üyeleri arasında yapılacak bir ön seçim olacağını belirtti. Daha önce katıldığı bir TV programında 'Adaylık tartışması ne zaman başlarsa muhalefet bundan zarar görüyor. O yüzden acele etmek doğru değil' sözlerini söylemişti.

İŞTE O GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Özgür Özel, son gelişmelerden sonra adaylık sürecini başlattı. CHP içerisinde 1 milyon 600 bin üyeyle adayın belirlenmesini Mansur Yavaş doğru bulmuyor. Cumhurbaşkanının belirleneceği seçimde sadece CHP üyelerinin değil toplumun geniş kesiminin oy vereceği bir profil olarak kendisine güvenen Mansur Yavaş; Özgür Özel'in bu düşüncesine katılmadığını da net bir şekilde dile getirdi.

thumbs_b_c_91c003c159fb41d8aae0b234aabbf2e8

ÖZGÜR ÖZEL, MANSUR YAVAŞ'A "ÖN SEÇİM" DİYEMEDİ Mİ?

Mansur Yavaş'a yakın kaynaklar; Özgür Özel'in Mansur Yavaş'a önseçimle aday belirleneceğni söylemediğini ifade ediyor. Özel ile Yavaş'ın geçen hafta gerçekleştirdiği görüşmede Yavaş'ın Özel'e "Aday açıklamak için çok erken" dediği de öğrenildi. O görüşmede Özgür Özel, Mansur Yavaş'a adaylık sürecini başlatacağını söyledi fakat adayın önseçimle belirleneceğini söylemedi!

Özgür Özel ile Mansur Yavaş bir kez daha görüşmesi bekleniyor...

b0ce9688-52af-4652-bd9f-1620450fef7a_2047x1365

İMAMOĞLU İLE YAVAŞ ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ OLMADI

Öte yandan Pazartesi öğleden sonra Ankara'ya gelen ve burada CHP lideri Özgür Özel ile de görüşen Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının "Mansur Yavaş Başkan ile görüşecek misiniz?" sorusuna "Hatırlattığınız iyi oldu, şimdi yolda giderken bir telefon açıp kendisine hal hatır sorarım" yanıtını vermişti.

Sizce ön şeçime gidecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

Sizce ön şeçime gidecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Ekrem İmamoğlu
Mansur Yavaş
Diğer
Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
mansur yavas
AÇIK KONUŞULMAZSA BU SEÇİM DE KAYBEDİLİR VE BUNUN VEBALİ DE CHP YÖNETİMİNDE OLUR. HEP YANLIŞ POLİTİKA YETER , ARTIK MİİLET SİZİ UMUT GÖRÜYOR, SİZ NE YAPIYORSUNUZ. ADALET OLMAYAN YERDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ.
bu ikisini kavga ettirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz umarım Yavaş sizi dinlemez zaten dinlerse haketmediğini düşünür oy vermem zaman muhalefet için kavga zamanı değil Ben chp li deyilim ama 70 yılda bir gelen şansı dün gelen birine vermek istememelerini anlayışla karşılarım
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

'Sarı Serum' kabusu! Bir can kaybı daha! 10 farklı ilaç eklemiş, hazırlayan ise...

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Her şey eğlence mekanında başlamış! Ahmet Türk'ün acı günü: Detaylar ortaya çıktı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.