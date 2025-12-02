HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yiyecek arayan tilki sokağa indi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yiyecek arayan tilki şehir merkezinde görüntülendi.Doğal yaşamın yoğun olduğu bölgede aç kalan tilkin yerleşim alanlarına yaklaşması dikkat çekti.

Yiyecek arayan tilki sokağa indi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yiyecek arayan tilki şehir merkezinde görüntülendi.
Doğal yaşamın yoğun olduğu bölgede aç kalan tilkin yerleşim alanlarına yaklaşması dikkat çekti.

Yiyecek arayan tilki sokağa indi 1

Sahabiye mahallesinde görüntülenen tilkinin araç üzerinde yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Araç seslerine ve insan hareketlerine karşı temkinli davranan tilki, zaman zaman hızla uzaklaşırken, sonrasında tekrardan bölgeye geldiği görülüyor.

Tilkinin sokakta yiyecek araması Kadir Yadigar tarafından kayıt altına alındı.

Yiyecek arayan tilki sokağa indi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AKOM beklenen tarihi açıkladı: İstanbul'a kar yağışı geliyor!AKOM beklenen tarihi açıkladı: İstanbul'a kar yağışı geliyor!
İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli oldu! İstanbul'da kar yağışının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.