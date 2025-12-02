Yiyecek arayan tilki sokağa indi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yiyecek arayan tilki şehir merkezinde görüntülendi.
Doğal yaşamın yoğun olduğu bölgede aç kalan tilkin yerleşim alanlarına yaklaşması dikkat çekti.
Sahabiye mahallesinde görüntülenen tilkinin araç üzerinde yiyecek aradığı anlar kameralara yansıdı. Araç seslerine ve insan hareketlerine karşı temkinli davranan tilki, zaman zaman hızla uzaklaşırken, sonrasında tekrardan bölgeye geldiği görülüyor.
Tilkinin sokakta yiyecek araması Kadir Yadigar tarafından kayıt altına alındı.
