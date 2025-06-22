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YKS heyecanı! Kapıların kapanmasına saniyeler kala yetiştiler

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile devam etti. YKS'nin bu yıl 1 milyon 721 bin 60 adayın katıldığı ikinci oturumu, 5 bin 78 bina ve 93 bin 793 salonda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerden bazıları sınava son dakika yetişti. Kapının kapanmasına saniyeler kala 1 öğrenci, koşarak sınava girdi. İşte o anlar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı.

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SANİYELER KALA İÇERİ GİREBİLDİ!

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok'ta sınava giren bir aday, son saniyelerde içeri girebildi. Kapıların kapanmasına saniyeler kala veliler kapıdaki görevlileri bir adayın geldiğini söyleyerek uyardı. Bu sırada adaydan da koşmasını isteyen veliler, alkışla destek verdi. Aday, kapılar kapanmadan saniyeler öncesinde salona girerken veliler de büyük mutluluk yaşadı.

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POLİS SAYESİNDE SINAVA YETİŞTİ!

Diyarbakır Anadolu Lisesi'nde kapıların kapanmasından 1 dakika sonra gelen 1 kız öğrenci sınava alınmadı. Hani ilçesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda sınava girecek olan ancak kimliğini kaybeden öğrenci, görevli polislerden yardım istedi. Önce İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürülen kız öğrencinin, sistemdeki kayıtlı fotoğrafının güncel olmadığı tespit edildi.

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Bunun üzerine ilçede bulunan bir fotoğrafçıya gidilerek vesikalık fotoğraf çektirildi. Ardından tekrar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürülüp geçici kimlik belgesi alınan öğrenci, sınava gireceği okula zamanında yetiştirildi.

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KAPININ KAPANMASINA 2 DAKİKA KALA YETİŞTİ!

Kocasinan ilçesindeki Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde AYT'ye sınava girecek adaylar, yakınlarıyla okula geldi. Görevliler tarafından belgeleri kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.

Kapının kapanmasına 2 dakika kala 1 öğrenci koşarak sınava girerken, cep telefonu ile sınava gelen adaylardan birisi cep telefonunun başka bir adayın velisine emanet etti.

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OSMANİYE'DE SON DAKİKA SALONA GİRDİ!

Osmaniye'de kapının kapanmasına 1 dakika kala bir öğrenci koşarak yetişti.

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Saat 10.00 itibarıyla kapılar kapandı. Aileler de bahçede çocuklarını beklemeye başladı. Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

BODRUM'DA ÖĞRENCİNİN İMDADINA TRAFİK POLİSİ YETİŞTİ!

Çırkan Mahallesi'ndeki Şehit Türkmen Tekin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava giren Ceylan K., kimliğinin olmadığını fark etti.

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Sınava kısa süre kalması nedeniyle öğrenci, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli trafik ekiplerinden yardım istedi. Ceylan K., polis tarafından Nüfus Müdürlüğü'ne götürülüp geçici kimlik belgesi aldı. Tekrar motosikletle okula getirilen öğrenci, sınava dakikalar kala yetiştirildi. Sınav salonuna son anda giren Ceylan K., polislere teşekkür etti.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sınav yks
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