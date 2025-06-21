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YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi

Elazığ'da belediye ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalan öğrencileri araçlarıyla yetiştirdi.

YKS'ye geç kalan öğrencileri, belediye ekipleri yetiştirdi

YKS'nin birinci oturumu olan TYT için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Öğrenciler içeride ter dökerken, veliler okul çevrelerinde beklemeye başladı. Kentteki birçok okulda benzer görüntüler oluşurken, sınav sırasında velilerin heyecanı da dikkat çekti. Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri de sınava geç kalan öğrencileri araçlarla sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı.(DHA)

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