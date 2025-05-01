Yoğun bakımdaki 9 yaşındaki kıza cinsel istismar... Vatandaşlar öfke kustu: "Ruh hastası tecavüzcü pedofililer..."

9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde iğrenç bir cinsel istismara maruz kaldı. Zatürre tedavisine yanıt vermeyen küçük çocuğun yoğun bakımdayken istismara maruz kaldığı öğrenilirken Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

MİDE BULANDIRAN OLAY

9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 19 Mart’ta zatürre teşhisiyle çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı.

7 Nisan’da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismar bulguları tespit edildi.

Doktorlarların hazırladığı raporlara göre, istismar bulguları haricinde çocuğun bedeninde herhangi bir başka yaralanma izine rastlanmadı.

Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

İNFİALE YOL AÇTI

Yaşanan iğrenç olay sonrası vatandaşlar sosyal medyada haklı olarak öfke kustu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından sosyal medyadaki kullanıcılar adeta öfke kustu. Gelen yorumlar şu şekilde: