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Yoğun bakımdaki 9 yaşındaki kıza cinsel istismar... Vatandaşlar öfke kustu: "Ruh hastası tecavüzcü pedofililer..."

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk cinsel istismara uğradı. Zatürre hastalığı için hastanede olan küçük kız tedaviye yanıt vermeyince yoğun bakıma alındı. İğrenç olayda küçük kız yoğun bakımdayken istismara uğradığı ortaya çıktı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası vatandaşlar sosyal medyada adeta isyan etti.

Yoğun bakımdaki 9 yaşındaki kıza cinsel istismar... Vatandaşlar öfke kustu: "Ruh hastası tecavüzcü pedofililer..."
Doğukan Akbayır

9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde iğrenç bir cinsel istismara maruz kaldı. Zatürre tedavisine yanıt vermeyen küçük çocuğun yoğun bakımdayken istismara maruz kaldığı öğrenilirken Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

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MİDE BULANDIRAN OLAY

9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk, 19 Mart’ta zatürre teşhisiyle çocuk cerrahisi servisine yatırıldı. Tedaviye yanıt vermeyen çocuk, 30 Mart’ta solunum cihazına bağlandı.

7 Nisan’da dokuz yaşındaki çocuğun muayenesini yapan doktorun fark etmesiyle istismar bulguları tespit edildi.

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Doktorlarların hazırladığı raporlara göre, istismar bulguları haricinde çocuğun bedeninde herhangi bir başka yaralanma izine rastlanmadı.

Yoğun bakıma girip çıktığı tespit edilen, aralarında temizlik, sağlık görevlisi, doktorlar ve aile üyelerinin olduğu 26 kişiye hem adli hem idari soruşturma açıldı.

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İNFİALE YOL AÇTI

Yaşanan iğrenç olay sonrası vatandaşlar sosyal medyada haklı olarak öfke kustu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasının ardından sosyal medyadaki kullanıcılar adeta öfke kustu. Gelen yorumlar şu şekilde:

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
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