Yoğun kar yağışı sonrası kar tatili haberleri art arda geldi: İşte 31 Aralık 2025 çarşamba günü eğitime ara verilen iller

Yurdun birçok kesimi beyaza büründü. Düşen hava sıcaklıklarıyla birlikte kar yağışı etkisini artırmaya devam ediyor. Yoğun yağışın ardından birçok ilde eğitime ara verildi. Diyarbakır, Kırşehir, Bolu, Gaziantep, Mardin, Bolu, Karabük, Malatya, Sivas, Şırnak, Siirt valilikleri tarafından kar tatili duyuruları yapıldı. Bazı illerde ise eğitime iki gün boyunca ara verildiği bildirildi.

BOLU'DA EĞİTİME 1 GÜN DAHA ARA VERİLDİ

Bolu'da yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildi.

Bolu'da 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanırken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma başlattı. Bugün itibariyle kar yağışı etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı. Kent merkezinde 50 santimetreyi aşan kar yağışı sebebiyle eğitime 31 Aralık Çarşamba günü de ara verildi.

KAYSERİ’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kayseri’de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak, il genelindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

ADIYAMAN’DA EĞİTİME KAR ENGELİ: OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre, yarın Adıyaman genelinde yoğun kar yağışı beklendiği ve buzlanma riskinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, il genelinde etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebileceğinin değerlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Adıyaman genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında; tüm resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

KASTAMONU'DA 7 İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kastamonu'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alınan kararla Daday, Şenpazar, Seydiler, Pınarbaşı, Azdavay, Küre, Ağlı ilçelerinde tüm kademelerde, Merkez, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, İhsangazi, Doğanyurt, Bozkurt, İnebolu ve Abana ilçelerinde ise taşımalı eğitime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildi.

AKSARAY'DA YARIN OKULLAR TATİL

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yaptığı açıklamada, "Sevgili Öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle il Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.

GAZİANTEP'TE BEKLENEN KAR YAĞIŞI ÖNCESİ OKULLARA TATİL KARARI

Gaziantep'te önümüzdeki 2 gün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiği açıklandı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte önümüzdeki 2 gün beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çeber, "Sevgili öğrencilerim. Son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Yüz yüze görüştüğümde ve sosyal medyadan bana ilettiğiniz isteklerinizi değerlendirdik. Meteorolojiden aldığımız bilgiler, yaptığımız değerlendirmeler ve sizin temiz kalplerinizden bize ulaşan istekleri birleştirip, ilgili birimlerden yönetici amcalarınız ile birlikte yarın il genelinde okulları tatil etmeye karar verdik. Eğitim kuşkusuz çok önemli ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gaziantep ve bölge için önümüzdeki 2 gün yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Kentte kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

MARDİN’DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Mardin’de etkisini sürdüren kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "Mardin genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık Çarşamba günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

KARABÜK'TE KAR TATİLİ UZADI

Karabük'te etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi. Böylece kentte eğitim-öğretime üst üste 3'üncü gün ara verilmiş oldu.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma riskinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü Karabük genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi. Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle okullar pazartesi ve salı günleri de tatil edilmişti.

SİVAS’TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas’ta beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Valilik, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, Sivas il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle, ulaşımda ve günlük yaşamda oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındı. Sivas Valiliği, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karar kapsamında; kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Valilik açıklamasında, okulların tatil olduğu gün kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı, sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre çalışan birimlerde ise durumun ilgili amirlerce değerlendirileceği belirtildi. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik hastalığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli kabul edileceği duyuruldu. Açıklamada kararın vatandaşların güvenliği ve muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla alındığını vurgulandı.

MALATYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısının ardından Malatya genelinde eğitime 31 Aralık 2025 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezlerinde ve Kur'an kurslarında ( Yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

ŞANLIURFA'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.

Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.

ŞIRNAK’TA OKULLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘'Şırnak merkez ve ilçelerimizde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslekî eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, valiliğimiz kararıyla 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günlerde malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır’’ denildi.

DİYARBAKIR’DA OKULLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ‘’Meteorolojik verilere göre 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren ilimiz genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarının etkili olması, hava sıcaklıklarında belirgin düşüşle birlikte kuvvetli buzlanma ve don olaylarının yaşanması beklenmektedir. Oluşabilecek olumsuzluklar ve yaşanabilecek aksamalar dikkate alınarak, 31 Aralık Çarşamba günü il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Aynı tarihte engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır’’ denildi.

SİİRT'TE OKULLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl genelinde 31 Aralık Çarşamba günü yoğun kar yağışının beklenmesi, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörülmesi, buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı yönündeki meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumları ile özel kreşler, gündüz bakımevleri ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler ile malul, engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır" denildi.

KIRŞEHİR'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kırşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı. Kırşehir'de olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşı eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, 31 Aralık Çarşamba günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

AMASYA VALİLİĞİ’NDEN SAHTE ‘KAR TATİLİ’ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılmış gibi gösterilen ‘kar tatili’ paylaşımlarının asılsız olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında sahte görsel paylaşılarak yarın ilimiz genelinde eğitim öğretime kar yağışı sebebiyle ara verileceği iddia edilmektedir. Söz konusu paylaşım gerçeği yansıtmamakta olup valiliğimizin basın açıklaması formatı üzerinde oynanarak oluşturulmuştur" ifadelerine yer verildi.

30 Aralık Salı günü eğitime ara verileceğini bildiren sahte görsele itibar edilmemesi ve yalnızca valiliğin resmi sosyal medya hesapları ile whatsap kanalı üzerinden yapılan paylaşımların dikkate alınması istendi.

(İHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...