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  4. Yoğun pus tabakası, sis... Ankara'da hava kirliliği 'sağlıksız' seviyelerde! Özellikle o bölgelerde hissediliyor

Yoğun pus tabakası, sis... Ankara'da hava kirliliği 'sağlıksız' seviyelerde! Özellikle o bölgelerde hissediliyor

01.02.2025 10:28
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
01.02.2025 10:28
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Ankara’da hava kirliliği kritik seviyeye ulaştı! Şehir yoğun pus altında, vatandaşlar nefes almakta zorlanıyor! Özellikle akşam saatlerinde hava daha da kötüleşirken, uzmanlar ciddi sağlık risklerine dikkat çekiyor. Peki, hava kirliliği neden bu kadar arttı? İşte şok eden görüntüler ve tehlikenin boyutu…

Ankara'da hava kalitesi, Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı tarafından yapılan ölçümlere göre birçok noktada "hassas" seviyeye ulaştı. Bazı bölgelerde ise değerler "sağlıksız" seviyeye yaklaştı.

Hava kirliliğinin ulaştığı seviyeler, dron ile görüntülendi. Şehrin üzerinde asılı kalan yoğun pus tabakası, binaların siluetlerini adeta örterken, özellikle trafik yoğunluğunun olduğu ana arterlerde kirliliğin daha belirgin olduğu dikkat çekti.

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"DAHA ÇOK HASTALANIYORUZ"

Doğalgaz kullanımın artması gerektiğini söyleyen Elif Yaren Yılmaz, "Ankara'nın havasının kirli olduğunu gerçekten çok iyi hissedebiliyoruz. Daha çok hastalanıyoruz. Önceki havaya göre daha kötü geliyor hava. Ankara'nın dışına çıktığımızda daha çok yeşillikli olan bölgelerde daha iyi nefes alabiliyoruz. Oksijen daha fazla. Ama burada kötü. Çünkü kömür çok kullanılıyor" ifadelerine yer verdi.

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"HEM KÖTÜ KOKU OLUYOR HEM DE SİS OLUYOR"

Ankara havasının kirli olmasında rahatsız olan bir diğer vatandaş ise "Doğalgaz kullanımının daha artması gerekir. Özellikle ekonomik sıkıntılardan dolayı biraz kömür kullanımı arttığını gördüm. Özellikle akşamları daha çok arttığını gördüm daha çok Yenimahalle ve Mamak bölgelerinde hem kötü koku oluyor hem de sis yoğunluğu oluyor. Daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

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"ASTIMI OLANLAR RAHATSIZ OLUYOR"

Boğulacak gibi hissettiğini aktaran Gülşen Balçok da son zamanlarda Ankara'da yoğun sis olduğunu bu durumun astımı olanları rahatsız ettiğine değindi.

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(İHA)

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Mamak Ankara Hava Kirliliği kömür doğalgaz sis
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