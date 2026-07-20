Yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Ardahan’da bir süredir etkili olan sis, özellikle ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Ardahan’ı Artvin’e bağlayan Şavşat yolunun 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi ile Ardahan Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması sürücüleri zor durumda bıraktı. Görüş mesafesinin 50 metrenin altına düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır