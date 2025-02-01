Yoğun sis ulaşımı sekteye uğrattı... Boğazlarda gemi trafiği askıya alındı! Köprü bile sis altında kaldı

Boğazlarda gemi trafiği durduruldu. İki boğaz için de uyarıda bulunuldu. İstanbul Boğazı'nda 09:55 itibariyle gemi trafiği çift yönlü olarak durduruldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.

ÇANAKKALE BOĞAZINDA DA DURUM AYNI

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 07.50 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

(İHA) (DHA)