HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yoğun sisle kaplanan Çanakkale Boğazı dronla görüntülendi

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi.Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis etkili oluyor.

Yoğun sisle kaplanan Çanakkale Boğazı dronla görüntülendi

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis havadan görüntülendi.

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis etkili oluyor. Etkisini artıran sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 08.30 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Yoğun sisle kaplanan Çanakkale Boğazı dronla görüntülendi 1

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı. Etkisini sürdüren sis dron ile de görüntülendi.

Yoğun sisle kaplanan Çanakkale Boğazı dronla görüntülendi 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıOtomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Diyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleriDiyarbakır’da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.