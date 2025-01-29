‘Yok artık’ dedirten beton reklamı! Naci Görür tepki gösterdi: Densizlik!

Deprem uzmanlarının söylemedikleri sözlerle reklam afişi hazırladılar. İşin gerçeği herkesi şaşkına çevirdi. Kayseri'de bir beton firması deprem uzmanları Prof. Dr. Naci Görür ile Prof. Dr. Celal Şengör'e ait olduğu iddia edilen Kayseri depremiyle ilgili iki cümleyi reklam panosuna taşıdı. Reklamdaki iddiaya göre, Kayseri'de deprem beklenmiyor.

Naci Görür ise reklama tepki göstererek, böyle bir sözde bulunmadığını ve yasal yollara başvuracağını duyurdu. Görür, "Arkadaşlar, bu reklamı Kayseri’de bir beton firması vermiş. Bu sözler benim değil. Celal demiş mi bilmiyorum. Yapılan işin kanunsuz ve etik dışı olduğunu düşünüyorum. Bu densizlik için yasal yollara başvuracağım, sevgiyle" dedi.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır