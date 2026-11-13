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YÖK Başkanı Erol Özvar’ın doğurganlık açıklamasına Gökçe Gökçen’den sert tepki: “Genç kadınlar size damızlık hayvan gibi mi görünüyor?”

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katıldığı bir televizyon programında kadınların doğurganlık oranları ve eğitim hayatına ilişkin yaptığı açıklamalar tartışma yarattı. Özvar’ın eğitimin evlilik ve aile kurma sürecini geciktirdiğine yönelik sözlerine Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’den sert tepki geldi. Gökçen, “Genç kadınlar size damızlık hayvan gibi mi görünüyor?” ifadelerini kullandı.

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın doğurganlık açıklamasına Gökçe Gökçen’den sert tepki: “Genç kadınlar size damızlık hayvan gibi mi görünüyor?”
Melih Kadir Yılmaz

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında kadınların doğurganlık oranlarına ilişkin yaptığı değerlendirme gündem oldu.

Özvar’ın eğitim hayatının evlilik ve aile kurma yaşını geciktirdiğine yönelik sözleri siyasi tartışmayı da beraberinde getirdi.

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın doğurganlık açıklamasına Gökçe Gökçen’den sert tepki: “Genç kadınlar size damızlık hayvan gibi mi görünüyor?” 1

YÖK BAŞKANI ÖZVAR’IN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Katıldığı televizyon programında doğurganlık oranlarına değinen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Kadınlarda doğurganlık oranları düştü, eğitim hayata atılmayı, evlilikleri, aile kurmayı biraz geciktiriyor” ifadelerini kullandı. Özvar’ın açıklamasına Yeni Parti İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen’den tepki geldi.

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın doğurganlık açıklamasına Gökçe Gökçen’den sert tepki: “Genç kadınlar size damızlık hayvan gibi mi görünüyor?” 2

GÖKÇE GÖKÇEN’DEN SERT TEPKİ: “GENÇ KADINLAR SİZE DAMIZLIK HAYVAN GİBİ Mİ GÖRÜNÜYOR?”

YÖK Başkanı’nın sözlerini eleştiren Gökçen, açıklamanın arkasında genç kadınların eğitim hayatından daha erken ayrılarak daha fazla çocuk sahibi olmalarının beklendiği düşüncesinin bulunduğunu savundu.

Gökçen, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Genç kadınlar üniversiteden erken ayrılırlarsa çok çocuk doğurabilirlermiş. Bu mantığın arkasında bu var. Yani kusura bakmayın genç kadınlar size damızlık hayvan gibi mi görünüyor? Aileyi korumak istiyorsanız neler yapılması belli o da sizin işiniz değil Sn. YÖK Başkanı.”

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YÖK Erol Özvar
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