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YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka ile ilgili programları 80 üniversiteye birden açacağız

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bildiğiniz üzere yapay zeka ve yapay zekaya dayalı ön lisans ve lisans düzeyinde 17 ayrı programı 20 farklı üniversiteye açtık. Bu sene bu programları, kısmet olursa 80 üniversiteye birden açacağız" dedi.

YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka ile ilgili programları 80 üniversiteye birden açacağız

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malatya'da İnönü Üniversitesi'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayan, İnönü Vakfı Başkanı ve İsmet İnönü'nün torunu Gülsüm Bilgehan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 16 üniversitenin rektörleri, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, öğretim görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

'DEPREMDEN ETKİLENEN ÜNİVERSİTELERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

Programda konuşan Prof. Dr. Özvar, hem Türkiye'nin yaşadığı 6 Şubat 2023 depremlerinde hem de Gazze ve Sudan gibi kriz bölgelerindeki öğrencilere destek verdiklerini belirtti. Özvar, deprem felaketinde Malatya'daki iki üniversitenin de derinden etkilendiğini ifade ederek, "Deprem bölgesindeki öğrencilere, kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjandan kesinti yapmaksızın yüzde 25 ek kontenjan tanınması, özel öğrencilik ve kayıt dondurma hakkının tanınması gibi uygulamaları hızlıca hayata geçirdik. Deprem bölgesinde yer alan, başta Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimizdeki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneği oranı 18 ay için yüzde 250 olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla depremden etkilenen üniversitelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

'GAZZE, SUDAN VE SURİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERE KAPILARIMIZI AÇTIK'

İsrail'in Filistin üzerinde uyguladığı soykırıma dikkat çeken Özvar, "Şu an itibarıyla üniversitelerimizin imkanları ölçüsünde, Gazze'de zulüm görmüş, üniversitelerini kaybetmiş bir kısım öğrencilerimiz, şu anda Türkiye'de eğitimlerine devam etmektedir. Sadece Gazze'de değil, Sudan'da iç karışıklıklar sebebiyle eğitim öğretimlerine devam edemeyen üniversitelerin sembolik bile olsa Türkiye'de ağırlanması kararı alınmıştır. Malatya, Niğde ve Konya'da bulunan üniversitelerimiz, Sudan'ın güzide üniversitelilerine ev sahipliği yapmaktadır. Sadece Gazze'de, Sudan'da değil, Suriye'de de aynı durumda olan öğrencilere kapılarımızı açtık. Bu vesileyle Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sesini yükselten ve bundan dolayı üniversitelerinden atılmakla tehdit edilen veya atılan uluslararası bilim insanlarına ve öğrencilere de kapılarımızı açtığımızı bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.

TARIMDA DİJİTALLEŞME PROGRAMLARI

YÖK'ün geçen sene başlattığı kampanyaya dikkat çeken Özvar, "Bildiğiniz üzere yapay zeka ve yapay zekaya dayalı ön lisans ve lisans düzeyinde 17 ayrı programı 20 farklı üniversiteye açtık. Bu sene bu programları, kısmet olursa 80 üniversiteye birden açacağız. Bu sene itibarıyla inşallah sağlık ve zirai alanda, tarım alanında da dijitalleşmeye ilişkin yeni programlar açacağımızı sizlere bildirmek isterim. Üniversitemizin gerek yapay zeka gerek ziraat gerekse sağlıkta dijitalleşme programlarına ilişkin yeni çalışmalar geliştirmesini beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Başkan YÖK Erol Özvar
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