YÖK, ETÜ’yü "Eklemeli imalat" alanında uzmanlaşan üniversite seçti

Yüksek Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde yürütülen çalışmalarla savunma sanayi ve sağlık sektörü başta olmak üzere birçok alanda önemli projeler gerçekleştiren ETÜ, On İkinci Kalkınma Planı hedefleri ve TÜBİTAK yetkinlik analizleri doğrultusunda YÖK tarafından "Eklemeli İm

alat" alanında uzmanlaşan üniversite ünvanı almaya layık görüldü.

Eklemeli imalat alanındaki çalışmaların temelini on yılı aşkın bir süre önce atan ETÜ, Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Ali Fatih Yetim ve Prof. Dr. Fatih Yıldız’ın liderliğinde; Doç. Dr. İsmail Hakkı Korkmaz, Doç. Dr. Onur Çomaklı, Dr. Öğr. Üyesi Merve Gizem Özden, Dr. Öğr. Üyesi Fahri Murat, Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Tekdir, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yazıcı ve Öğr. Gör. Dr. Kerem Turalıoğlu’nun görev aldığı araştırma gruplarıyla hem sektörel hem de toplumsal fayda sağlayan çalışmalar yürüttü. Savunma sanayi kuruluşlarının da paydaşı olduğu projeleriyle dikkatleri üzerine çeken ETÜ, özellikle "Yeni Nesil 3 Boyutlu Yazıcı İmalat Teknolojileri Platformu" başlıklı TÜBİTAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Projesi ve medikal alanda kişiye özel implant tasarımlarıyla önemli başarılara imza attı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ’nün eklemeli imalat alanındaki bilgi birikimi ve yürüttüğü projelerle savunmadan sağlığa pek çok sektöre yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediğini ifade ederek: "Üniversitemizin YÖK tarafından ‘Uzmanlaşan Üniversite’ olarak seçilmesi, yalnızca Doğu Anadolu Bölgesi için değil, Türkiye genelinde eklemeli imalat teknolojilerinin gelişimi açısından stratejik bir adımdır. Bu sayede hem savunma sanayi hem de sağlık gibi kritik alanlarda ülkemizin ihtiyaç duyduğu yenilikçi çözümleri üretme kapasitemiz daha da güçlenecek. Ayrıca bu karar, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğünü artırarak araştırma ekosisteminde daha etkin bir aktör haline gelmesine imkân sağlayacaktır. Amacımız, yetiştirdiğimiz bilim insanları ve yürüttüğümüz projelerle yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de söz sahibi olmaktır. Bu vesileyle, üniversitemize bu ünvanın kazandırılmasında emeği geçen tüm hocalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

