YÖK'ten o iddialara açıklama: "400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği' iddiasını yalanladı.

Mustafa Fidan

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar tarafından bazı sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'ÖSYM’nin Afrika, Orta Doğu ve Afganistan’dan gelen 400 bin öğrenciyi sınavsız üniversitelere yerleştirerek Türk öğrencileri mağdur ettiği' iddiasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada iddiaların tamamen asılsız olduğu ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER YKS KONTENTAJINI KULLANMADI"

Açıklamada, Türkiye’de uluslararası öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile değil, Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS) ve uluslararası geçerliliği olan sınav sonuçlarıyla yerleştiği belirtilerek, bu öğrencilerin YKS kontenjanlarını kullanmadığı, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının YKS’ye başvurabildiği aktarıldı.

YÖK ten o iddialara açıklama: "400 bin yabancı öğrenci sınavsız üniversiteye yerleşmedi" 1

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMELİ"

Üniversitede uluslararası öğrencilere ayrılmış kontenjan oranının her program için ayrı ayrı belirlendiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası öğrenci oranı toplam öğrenci sayısının yüzde beşi civarındadır. Kontenjanlar üniversitelerin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirlenmektedir. Uluslararası öğrencilerin kabulü üniversitelerce onaylanan uluslararası sınavlar ile TR-YÖS puanları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de öğrenim gören bu öğrenciler, ülkeler arası dostluk köprüleri kurmalarıyla büyük önem taşımaktadır. Bugün 194’ü bulan ülkede Türk üniversitelerinden uluslararası mezunlarımız bulunmaktadır. Bu kimseler ülkemizde edindikleri bilgi ve becerilerini, kendi ülkeleriyle ilişkilerimize olumlu katkı sağlayacak şekilde geleceğe taşımışlardır. Kamuoyunun, resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı bilgilere itibar etmesi, ülkemizin eğitim sistemine ve uluslararası ilişkilerimize zarar vermeye dönük asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur"

26 Ağustos 2025
Anahtar Kelimeler:
YÖK öğrenci
