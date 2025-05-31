YÖK'ten yöneticilerin payını ilişkin 'döner sermaye' açıklaması

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde gündeme gelen rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ve genel olarak aylık kazançlarının miktarına ilişkin yorum ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. Bilinmelidir ki rektörlere ödenen yönetici payının miktarı ve üst sınırı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (f) fıkrası hükümlerine göre belirlenmektedir.

İDARİ VE CEZAİ İŞLEMLER

Söz konusu hükme göre rektörlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez. Bu yönüyle üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kurulu dışında ayrıca Sayıştay'ın yıllık mali denetimine tabidir. Mevzuata aykırı herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemelerin iadesi dışında ilgililer hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır