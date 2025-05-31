HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim

YÖK'ten yöneticilerin payını ilişkin 'döner sermaye' açıklaması

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

YÖK'ten yöneticilerin payını ilişkin 'döner sermaye' açıklaması

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde gündeme gelen rektörlere döner sermaye hesabından ödenen yönetici payına ve genel olarak aylık kazançlarının miktarına ilişkin yorum ve haberler titizlikle değerlendirilmektedir. Bilinmelidir ki rektörlere ödenen yönetici payının miktarı ve üst sınırı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58'inci maddesinin (f) fıkrası hükümlerine göre belirlenmektedir.

İDARİ VE CEZAİ İŞLEMLER

Söz konusu hükme göre rektörlere, döner sermaye gelirleri dışında üniversitenin; teknokent, teknopark, teknoloji transfer ofisi, iktisadi işletmeler ve iştirakleri gibi gelir getirici müesseseler ve birimleri sebebiyle ayrıca huzur hakkı, yönetici payı, koordinatörlük, danışmanlık ve benzeri ücret ödenmez. Bu yönüyle üniversitelerimiz, Yükseköğretim Kurulu dışında ayrıca Sayıştay'ın yıllık mali denetimine tabidir. Mevzuata aykırı herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemelerin iadesi dışında ilgililer hakkında gerekli idari ve cezai işlemler uygulanır" ifadelerine yer verildi.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Motosikletli kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu! Bebekleriyle yürüyen aile kazadan kıl payı kurtulduMotosikletli kaldırımdaki panoya çarpıp savruldu! Bebekleriyle yürüyen aile kazadan kıl payı kurtuldu
Polis memurunun aracında kaleşnikoflar bulundu! 3 tutuklamaPolis memurunun aracında kaleşnikoflar bulundu! 3 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
YÖK sermaye yükseköğretim kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Henüz 4. dakikada istifa sesleri! Taraftarın açtığı pankart apar topar kaldırtıldı

Henüz 4. dakikada istifa sesleri! Taraftarın açtığı pankart apar topar kaldırtıldı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Muhtarın uyarısı kanlı bitti! O anların görüntüleri ortaya çıktı

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

ABD'de arı alarmı... Yol kapatıldı, 'bölgeye girmeyin' uyarısı geldi

ABD'de arı alarmı... Yol kapatıldı, 'bölgeye girmeyin' uyarısı geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.