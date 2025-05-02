HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yol boyunca 'Dayı' diye hitap ettiler... Otostop çektikleri aracın sürücüsü bakın kim çıktı!

İçerik devam ediyor

Gümüşhane'de üniversite öğrencileri kaldıkları yurtlarına gidebilmek için otostop çekti. Öğrencileri almak için duran aracın şoförü ile diyalogları gündem olan gençler o anları kayda aldı. Sürücüye sürekli 'Dayı' diye hitap eden gençler sürücünün kim olduğunu öğrenince adeta şaşkına döndü.

Gümüşhane'de görenleri gülümseten bir olay yaşandı. Üniversite öğrencileri otostop çekip aracına bindikleri kişiyle muhabbet etmeye başladı. Sürücünün kim olduğunu öğrendiklerinde ise adeta şaşkına döndüler.

AW445408_01

'DAYI' DİYE HİTAP ETTİLER

Gümüşhane Üniversitesi'nde eğitim gören üniversite öğrencileri, yurtlarına gidebilmek için akşam otostop çekerken bir araç onları almak için durdu. Kendilerini aracına alan kişinin Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız olduğundan haberi olmayan üniversite öğrencileri, ‘Dayı’ diye hitap ettikleri Rektör Prof. Dr. Oktay Yıldız ile yurtlarına gidene kadar sohbet ettiler.

02 Mayıs 2025
02 Mayıs 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

BAKIN O SÜRÜCÜ KİM ÇIKTI!

Okudukları bölümden, şehirden ve üniversiteden memnuniyetlerine kadar birçok konuda öğrencilere sorular soran Prof. Dr. Oktay Yıldız, son olarak üniversitenin yeni rektörünü tanıyıp tanımadıklarını sordu. Aracın ön koltuğunda oturan Diyarbakırlı Bilgisayar Programcılığı 1. sınıf öğrencisi Kadir adlı genç rektörü tanımadığını söyleyince Prof. Dr. Oktay Yıldız, Gümüşhane Üniversitesi’nin yeni rektörünün kendisi olduğunu söyledi.

Screenshot_1

KAHKAHALARA BOĞULDULAR

Bu cevap karşısında çok şaşıran öğrenci, yolculuk boyunca ‘Dayı’ diye hitap ettiği rektöre heyecanla ‘Dayı rektörüm’ diye hitap edince Rektör Yıldız ve araçtakiler kahkahalara boğuldu. O anlar ise sosyal medyada yüz binlerce kez izlendi.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'30° Doğu Meridyeni Kocaeli' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı'30° Doğu Meridyeni Kocaeli' sergisi kapılarını sanatseverlere açtı
Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi, takıları çaldı!Davetsiz düğüne gitti, pasta yedi, takıları çaldı!

Anahtar Kelimeler:
Rektör Gümüşhane
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Metrekaresi 15 bin TL'ye çıktı! İstanbul'da arsa ve tarla fiyatları...

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Genç kadın hüngür hüngür ağladı, Vali Gül videoyu paylaşıp uyardı

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur'

Altın için kritik saat 15.30! 'Ballı kaymak olur'

Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı

Furkan Bölükbaşı için icra takibi başlatıldı

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

Yarış atları çiftlikten kaçtı! Sahibi bir dönem Türkiye'nin en zengin iş adamı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.