Yol kenarına bırakılan valiz ve çantadan kıyafet çıktı

Olay, saat 09.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda meydana geldi. Yoldan geçenler, caddenin kenarında sahipsiz 2 sırt çantası ve valizi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ekibi sevk edildi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, çanta ve valizin olduğu alana şerit çekip, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapattırdı.

KIYAFET OLDUĞU BELİRLENDİ

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinden bir polis memuru, çanta ve valizlerin yanına gitti. Polisin yaptığı kontrolde, valiz ve sırt çantasında kıyafet olduğu belirlendi.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi olay yerinden ayrıldıktan sonra diğer ekipler kıyafetleri valize koyarak ekip otosuna aldı. Kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır