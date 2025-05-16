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Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti

Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Hışıroğlu mevkii, Ankara-Zonguldak Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah Y. (80) idaresindeki 67 NV 007 plakalı otomobil, Ankara istikametine doğru sağ şeritte ilerlediği sırada, Açık Cezaevi’ne yaklaşık 100 metre mesafede yol kenarında yürüyen Sefer Kavakpınar’a (57) çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Sefer Kavakpınar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devrek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavakpınar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak kaza
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