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Yol kenarındaki moloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

05.03.2025 11:03
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Antalya'da kara yolu kenarındaki çöp ve moloz yangını itfaiye tarafından söndürüldü. Yoğun duman nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Yol kenarındaki moloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Olay, Alanya-Manavgat D-400 kara yolu kenarında yaşandı. Demirciler Mahallesi sınırlarındaki boş alana dökülen çöplerin tutuşmasıyla başlayan yangın, içerisinde bulunan yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzü siyah dumanla kaplanırken, görüş mesafesini düşüren duman trafikte tehlike oluşturdu. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ile Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri müdahale etti. Çöplerin içindeki yanıcı madde nedeniyle sık sık alevlerin yükseldiği yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.ol kenarındaki moloz yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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