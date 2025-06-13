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Yol ortasında drift yapmanın cezası ağır oldu

Aydın'ın Didim ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren şahsa 46 bin 392 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süre ile el konuldu.

Yol ortasında drift yapmanın cezası ağır oldu

Olay, Akbük Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü bir şahsın drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca ihbar ile ilgili yapılan araştırma sonucu Y.Y. (23) isimli kişinin araç ile drift yaparak trafiği tehlikeye soktuğu tespit edildi. Jandarma Trafik Timi tarafından sürücünün ehliyetine 2 ay süre ile el konularak 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
didim Aydın
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