Yol verme tartışmasında sopalı saldırı 180 bin TL’ye patladı

Olay, Antakya - Reyhanlı yolu Demirköprü Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aracıyla seyir halinde ilerleyen otomobil sürücüsü, selektör yaparak kendisini sollamak isteyen sürücüyle yol verme tartışması yaşadı. Bir süre sonra otomobilin önünü keserek araçtan inen 3 şahıs, elindeki sopalarla kapıyı açmaya çalıştılar. Saldırıyı fark eden otomobil sürücüsü, hızla kaçarak saldırıdan kurtuldu. Şahısların saldırısında aracın camı kırılıp, zarar gördü. An be an kameraya yansıyan korku dolu saldırı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarda; kamyonet sürücüsünün F.B.A. ve yanındaki şahsın A.A. olduğu tespit edildi.

Yapılan çalışmada, kamyonet sürücüsü F. B. A. isimli şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4 maddesi "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" gereğince 180 bin TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır