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Yola aniden çıkan koyun kazaya sebep oldu, 1 yaralı

Sivrihisar’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı, koyun ise telef oldu.

Yola aniden çıkan koyun kazaya sebep oldu, 1 yaralı

Kaza, Ankara - Sivrihisar kara yolunun 10. kilometresindeki Günyüzü Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede yayılarak yol kenarında otlayan sürü içindeki bir koyun aniden yola fırladı. Bu sırada seyir halinde olan otomobilin sürücüsü aracını durduramayarak koyuna çarptı. Araçta tek başına bulunan kadın sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarptığı koyun ise telef oldu. Olay yerine yakın bir bölgede çalışma yapan Karayolu Bölge Müdürlüğü ekipleri yaralıya yardım edip durumu sağlık ve jandarma ekiplerine ihbar etti. Kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili jandarma inceleme başlatıldı.

Yola aniden çıkan koyun kazaya sebep oldu, 1 yaralı 1

Yola aniden çıkan koyun kazaya sebep oldu, 1 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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kaza
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