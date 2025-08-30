HABER

Yola çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapan araç beton duvara çarptı

Elazığ-Bingöl Karayolu Kurudere mevkiinde yola çıkan hayvana çarpmamak için manevra yapan otomobil beton duvara çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Kurudere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yola çıkan hayvana çarpmamak isteyen, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil kontrolden çıkarak beton duvara çarptı.

YARALILAR AMBULANSLARLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kolluk kuvvetleri kaza yerinde inceleme yaptı.

(İHA)

